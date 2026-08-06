Sadri Aziz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz'in cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu Bursa'da tedavisi süren ve bu sabah yaşamını yitiren Sadri Aziz için Özlüce Ömer Raca Cami'de ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Aziz'in naaşı, Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, oğlu Serdar Aziz ve ailesi ile bazı futbolcular ve vatandaşlar katıldı.