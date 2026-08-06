Sadri Aziz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sadri Aziz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sadri Aziz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski futbolcu Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz, Bursa'da kalp krizi sonrası vefat etti.

Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz'in cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu Bursa'da tedavisi süren ve bu sabah yaşamını yitiren Sadri Aziz için Özlüce Ömer Raca Cami'de ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Aziz'in naaşı, Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, oğlu Serdar Aziz ve ailesi ile bazı futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Serdar Aziz, Kalp Krizi, Magazin, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadri Aziz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ay Grubu suç örgütüne darbe: Karışmadıkları suç kalmamış Ay Grubu suç örgütüne darbe: Karışmadıkları suç kalmamış
Arkadaşını canice katletti: Polisi arayıp “trafik kazası“ dedi Arkadaşını canice katletti: Polisi arayıp "trafik kazası" dedi
Bakan Bayraktar paylaştı: Gabar’da günlük petrol üretimi rekor kırdı Bakan Bayraktar paylaştı: Gabar'da günlük petrol üretimi rekor kırdı
Gülistan Doku soruşturmasında iki dalgıç tutuklandı: Suçlama vahim Gülistan Doku soruşturmasında iki dalgıç tutuklandı: Suçlama vahim
Piknik felaketle bitti Dereye Düşen Ela Nur’dan acı haber Piknik felaketle bitti! Dereye Düşen Ela Nur’dan acı haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü Masada tek konu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü! Masada tek konu vardı

11:15
Milli yıldızımız Pavlidis’i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz
Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz
10:58
Belediye başkanından Salah’a sıra dışı teklif
Belediye başkanından Salah'a sıra dışı teklif
10:53
Akaryakıta indirim bekleyenlere zam şoku Rakam da belli oldu
Akaryakıta indirim bekleyenlere zam şoku! Rakam da belli oldu
10:33
Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması Güvenlik kaynakları doğruladı
Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı
10:10
Altında ocak ayından bu yanan bir ilk gerçekleşti Gözler bugün açıklanacak veride
Altında ocak ayından bu yanan bir ilk gerçekleşti! Gözler bugün açıklanacak veride
10:07
Son anketten ezber bozan sonuçlar İki partinin tarihi oy kaybı var
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 13:55:57. #7.13#
SON DAKİKA: Sadri Aziz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.