Safedi: Savaşın Önlenmesi İçin Gazze Saldırıları Durdurulmalı

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, bölgenin, "bölgesel bir savaşa sürüklenmekten korunmasının" İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının durdurulmasına bağlı olduğunu söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Safedi, başkent Amman'da Gürcistanlı mevkidaşı Ilia Darçiaşvili ile bir araya geldi.

Görüşmede, "ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ekonomik, ticari, kültürel ve yatırım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinin yolları" ele alındı.

Taraflar, başkent Amman'ın batısındaki Ölü Deniz bölgesinde yer alan Gürcü Kültür Merkezi'nin yıl sonuna kadar açılmasıyla turizm alanındaki karşılıklı fırsatların artırılmasına yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Bakanlar ayrıca bölgesel ve uluslararası durumları, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının durdurulması ve bunun neden olduğu insani felaketin sona erdirilmesi çabalarını görüştü.

Açıklamada Safedi'nin, "Gazze'ye yönelik saldırıların ve Kudüs'te Filistin halkına, İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik tırmanışın durdurulmasının, bölgenin bir savaşın eşiğine sürüklenmesini önlemek için atılması gereken ilk adım" olduğunu söylediği aktarıldı.

Bakanlar, iki ülke arasındaki işbirliği önceliklerini belirlemek amacıyla yakında siyasi istişareler düzenleme konusunda da anlaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 bin 206 kişi öldü, 95 bin 337 kişi yaralandı.