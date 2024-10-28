Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den Cumhuriyet Kutlaması - Son Dakika
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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den Cumhuriyet Kutlaması

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda, geleceği aydınlatma ve Cumhuriyet'i yaşatma kararlılıklarını vurguladı. Kadın ve çocuk hakları konusundaki sorunlara dikkat çekti.

28.10.2024 12:57  Güncelleme: 13:08
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Güneş gibi aydınlık olan geleceğe doğru inatla yürümeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni, muhtaç olduğumuz kudret ve damarlarımızdaki asil kan ile ilelebet yaşatacağımıza söz veriyoruz. Yaşasın Cumhuriyet"dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı. Başkan Köse mesajında şunları söyledi:

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Hayali kurulan ve bitti derken, yeniden doğan şanlı ülkemizde Cumhuriyet'in 101. Yılını kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş ve demokratik bir toplum vizyonunu, iliklerine kadar hisseden bir Cumhuriyet Kadını olarak, ülkemize hizmet etmenin gururu ve onuru içinde olduğumu belirtmek isterim.

Maalesef terörün, kadın cinayetlerinin, çocuk istismarlarının yaşandığı, adaletin sandığa kaldırıldığı bir topluma dönüştük. Muhasır medeniyet hedefimiz sadece dudaklarımızdan dökülen sözcüklerde kaldı. Her karışı tarih kokan güzel vatanımızda kadınların, çocukların, gençlerin ve gelecek nesillerin, yarının Dünyası'na göre yaşaması, ayrımcılığı reddeden bir toplumun yeniden dirilmesi içindir, mücadelemiz!

Mevcudiyetimizin ve istikbalimizin, cebren ve hile ile bilfiil işgaline karşı; dik duruyor, göğün en mavi yerine dikilmiş gözlerimizle, güneş gibi aydınlık olan geleceğe doğru inatla yürümeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni, muhtaç olduğumuz kudret ve damarlarımızdaki asil kan ile ilelebet yaşatacağımıza söz veriyoruz. Yaşasın Cumhuriyet."

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse\'den Cumhuriyet Kutlaması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den Cumhuriyet Kutlaması - Son Dakika

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