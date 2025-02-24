Safranbolu Belediyesi'nden 60 Milyon TL'lik Çevresel ve Sosyal Proje Yatırımı

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, c¸evresel ve sosyal su¨rdu¨ru¨lebilirligˆi sagˆlamak, kentin yas¸am kalitesini artırmak ve dezavantajlı bireyleri desteklemek amacıyla bas¸lattıgˆı projelerle yaklas¸ık 60 milyon TL'lik yatırım hedefliyor. Bu kapsamda Avrupa Birligˆi, Japonya Bu¨yu¨kelc¸iligˆi ve TU¨BI·TAK gibi uluslararası ve ulusal destek programlarına başvuru yapılıyor.

Safranbolu Belediyesi, Safranbolu'nun UNESCO Du¨nya Miras Listesi'nde yer alan tarihi dokusunu korurken, c¸evresel su¨rdu¨ru¨lebilirligˆi de sagˆlamayı amac¸lıyor. Bu kapsamda bas¸latılan "Vahs¸i Depolama Alanının Rehabilitasyonu ve Su¨rdu¨ru¨lebilir Atık Yo¨netimi Projesi" ile toprak, su ve hava kirliligˆini o¨nlemek, bo¨lgedeki biyolojik c¸es¸itliligˆi korumak ve turizm degˆerini artırmak hedefleniyor. Avrupa Birligˆi'ne yapılan proje bas¸vurusu olumlu sonuc¸lanırsa ilçede 27 milyon TL'lik finansman sagˆlanacak.

Safranbolu Belediyesi, iklim degˆis¸ikligˆi ile mu¨cadelede o¨rnek bir model olus¸turmayı amac¸layan Kapalı ve C¸ok Amac¸lı Pazar Yeri Projesi ile modern s¸ehircilik anlayıs¸ına uygun bir yapı ins¸a etmeyi planlıyor. 3 katlı olarak tasarlanan pazarın zemin katında otopark, birinci katında sebze-meyve pazarı, ikinci katında ise tekstil ve zu¨ccaciye satıs¸ alanları yer alacak. C¸atısına kurulacak gu¨nes¸ panelleri, pazar yerinin enerji ihtiyacını kars¸ılayarak su¨rdu¨ru¨lebilir bir kentles¸me anlayıs¸ını gu¨c¸lendirecek. Ayrıca, mevcut pazar yerine kurulacak yagˆmur suyu hasat sistemi ile su tasarrufu sagˆlanacak. Proje onaylandıgˆında 720 bin Euro gu¨ncel kurla 26 milyon 880 bin TL kaynak sagˆlanacak.

Dezavantajlı bireylere destek: Hayata Yolculuk Projesi

Japonya Bu¨yu¨kelc¸iligˆi'nin Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında bas¸vurusu yapılan 3.5 milyon TL'lik Hayata Yolculuk Projesi, dezavantajlı bireylerin toplumsal yas¸ama katılımını artırmayı amac¸lıyor. U¨cretsiz ulas¸ım imka^nı ile engelli ve yas¸lı bireylerin sosyal yas¸am merkezlerine eris¸imini kolaylas¸tıracak olan proje, bireylerin yalnızlık ve izolasyon duygusunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Aileler de unutulmadı: Engelli bireyler I·c¸in Aile Odaklı Destek Projesi

Safranbolu Belediyesi, sadece engelli bireyleri degˆil, onların ailelerini de desteklemek ic¸in TU¨BI·TAK'a bas¸vuruda bulunarak "Aile Odaklı Engelli Birey Destek Projesi"ni gelis¸tirdi. 220 bin TL'lik bu¨tc¸e ile hayata gec¸irilmesi planlanan proje, ailelere stres yo¨netimi, egˆitim ve sosyal entegrasyon konularında destek sagˆlamayı amac¸lıyor.

Belediye, yaklas¸ık 60 milyon TL'lik yatırım projeleri ile c¸evresel su¨rdu¨ru¨lebilirligˆi sagˆlamak, s¸ehir yas¸amını modernize etmek, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve dezavantajlı bireylerin yas¸am kalitesini artırmak ic¸in o¨nemli adımlar atıyor.