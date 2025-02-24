Safranbolu Belediyesi'nden 60 Milyon TL'lik Çevresel ve Sosyal Proje Yatırımı - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi'nden 60 Milyon TL'lik Çevresel ve Sosyal Proje Yatırımı

Safranbolu Belediyesi, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve dezavantajlı bireyleri desteklemek amacıyla toplam 60 milyon TL'lik yatırım hedefliyor. Projeler arasında tarihi dokunun korunması ve sosyal entegrasyonu artıracak projeler yer alıyor. Avrupa Birliği ve diğer destek programlarıyla finansman sağlanması planlanıyor.

24.02.2025 15:27
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, c¸evresel ve sosyal su¨rdu¨ru¨lebilirligˆi sagˆlamak, kentin yas¸am kalitesini artırmak ve dezavantajlı bireyleri desteklemek amacıyla bas¸lattıgˆı projelerle yaklas¸ık 60 milyon TL'lik yatırım hedefliyor. Bu kapsamda Avrupa Birligˆi, Japonya Bu¨yu¨kelc¸iligˆi ve TU¨BI·TAK gibi uluslararası ve ulusal destek programlarına başvuru yapılıyor.

Safranbolu Belediyesi, Safranbolu'nun UNESCO Du¨nya Miras Listesi'nde yer alan tarihi dokusunu korurken, c¸evresel su¨rdu¨ru¨lebilirligˆi de sagˆlamayı amac¸lıyor. Bu kapsamda bas¸latılan "Vahs¸i Depolama Alanının Rehabilitasyonu ve Su¨rdu¨ru¨lebilir Atık Yo¨netimi Projesi" ile toprak, su ve hava kirliligˆini o¨nlemek, bo¨lgedeki biyolojik c¸es¸itliligˆi korumak ve turizm degˆerini artırmak hedefleniyor. Avrupa Birligˆi'ne yapılan proje bas¸vurusu olumlu sonuc¸lanırsa ilçede 27 milyon TL'lik finansman sagˆlanacak.

Safranbolu Belediyesi, iklim degˆis¸ikligˆi ile mu¨cadelede o¨rnek bir model olus¸turmayı amac¸layan Kapalı ve C¸ok Amac¸lı Pazar Yeri Projesi ile modern s¸ehircilik anlayıs¸ına uygun bir yapı ins¸a etmeyi planlıyor. 3 katlı olarak tasarlanan pazarın zemin katında otopark, birinci katında sebze-meyve pazarı, ikinci katında ise tekstil ve zu¨ccaciye satıs¸ alanları yer alacak. C¸atısına kurulacak gu¨nes¸ panelleri, pazar yerinin enerji ihtiyacını kars¸ılayarak su¨rdu¨ru¨lebilir bir kentles¸me anlayıs¸ını gu¨c¸lendirecek. Ayrıca, mevcut pazar yerine kurulacak yagˆmur suyu hasat sistemi ile su tasarrufu sagˆlanacak. Proje onaylandıgˆında 720 bin Euro gu¨ncel kurla 26 milyon 880 bin TL kaynak sagˆlanacak.

Dezavantajlı bireylere destek: Hayata Yolculuk Projesi

Japonya Bu¨yu¨kelc¸iligˆi'nin Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında bas¸vurusu yapılan 3.5 milyon TL'lik Hayata Yolculuk Projesi, dezavantajlı bireylerin toplumsal yas¸ama katılımını artırmayı amac¸lıyor. U¨cretsiz ulas¸ım imka^nı ile engelli ve yas¸lı bireylerin sosyal yas¸am merkezlerine eris¸imini kolaylas¸tıracak olan proje, bireylerin yalnızlık ve izolasyon duygusunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Aileler de unutulmadı: Engelli bireyler I·c¸in Aile Odaklı Destek Projesi

Safranbolu Belediyesi, sadece engelli bireyleri degˆil, onların ailelerini de desteklemek ic¸in TU¨BI·TAK'a bas¸vuruda bulunarak "Aile Odaklı Engelli Birey Destek Projesi"ni gelis¸tirdi. 220 bin TL'lik bu¨tc¸e ile hayata gec¸irilmesi planlanan proje, ailelere stres yo¨netimi, egˆitim ve sosyal entegrasyon konularında destek sagˆlamayı amac¸lıyor.

Belediye, yaklas¸ık 60 milyon TL'lik yatırım projeleri ile c¸evresel su¨rdu¨ru¨lebilirligˆi sagˆlamak, s¸ehir yas¸amını modernize etmek, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve dezavantajlı bireylerin yas¸am kalitesini artırmak ic¸in o¨nemli adımlar atıyor.

Kaynak: ANKA

Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Safranbolu, Güncel, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesi'nden 60 Milyon TL'lik Çevresel ve Sosyal Proje Yatırımı - Son Dakika

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