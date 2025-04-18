(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün bugün kent genelinde yaptığı denetimlerde, çevreyi kirletenlere 831 TL idari para cezası uyguladı.
Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerinde yere izmarit atan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
Zabıta Müdürlüğü Komiseri Ferhat Cebeci, "Vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Çevre Denetimi: 831 TL Ceza Uygulandı - Son Dakika
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