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Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Karabük\'te İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi
07.01.2024 - 16:24,
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İHH Karabük İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen program kapsamında vatandaşlar, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

Saldırılarda öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla alana çocuk ayakkabıları ve oyuncaklar bırakıldı. Yaşamını yitiren çocukların resimleri kolilerin yüzlerine yapıştırıldı.

Çocukların isimleri ve yaşlarının yazıldığı kağıtları yakalarına iğneleyen katılımcılar, özel olarak hazırlanan alanda Kudüs ve Filistin'e dair duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Çocukların el baskısı yaptığı etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklardan 30'unun ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerin isimleri okundu.

İHH Karabük İl Başkanı İbrahim Şentürk, Gazze'de sağlıktan eğitime, gıdadan ilaca kadar asgari insani ihtiyaçların karşılanmasına bile müsaade edilmediğini vurguladı.

İnsanlık onurunun tam anlamıyla ayaklar altına alındığını dile getiren Şentürk, şöyle devam etti:

"Burada yaptığımız ufacık çalışmalar oradaki kardeşlerimize fayda sağlamasa da insanlık onurumuzu kurtarmaktadır. Bu çalışmalar onların yanında olduğumuzu, imkan ve fırsat geldiğinde daha fazlasıyla onların yanında olacağımızın göstergesidir. Mescid-i Aksa'nın eteklerinde bir avuç mücahit, Müslümanların onurunu ve insanların izzetini kurtarmak için mücadele etmektedir. Bu haklı davalarında yanlarında olacağız. Kudüs özgür olana dek meydanlarda olacağız."

Sessiz eylemin de yapıldığı program, duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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