Safranbolu'da Trafik Sorununu Çözmek İçin Karşılama Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Güncel

(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, trafik sorununu çözmeyi amaçladığı Karşılama Merkezi çalışmalarını yakın zamanda tamamlamayı hedefliyor. Belediye Başkanı Elif Köseler de devam eden işlemlere ilişkin incelemelerde bulundu.

Safranbolu'da, s¸ehir ic¸i trafik sorununa da c¸o¨zu¨m olacak Safranbolu Belediyesi Kars¸ılama Merkezi ic¸in c¸alıs¸maların Ramazan Bayramı'na kadar bir bo¨lu¨mu¨nu¨n tamamlanması planlanıyor.

Belediye Bas¸kanı Mimar Elif Ko¨se, Belediye Bas¸kan Yardımcısı Serkan Adabas¸ ile birlikte alanda incelemelerde bulunarak Fen I·s¸leri Mu¨du¨ru¨ Sinan C¸apraz'dan c¸alıs¸malar hakkında bilgi aldı. Celal Bayar Caddesi u¨zerinde yer alan ve dolgu malzemesi ile du¨zenlenen alanda, bu¨yu¨k tur otobu¨slerinin Tarihi C¸ars¸ı yerine burada park etmesi sagˆlanacak. Bo¨ylece, c¸ars¸ı merkezindeki otopark ve trafik sorununun o¨nu¨ne gec¸ilmesi hedefleniyor. Ramazan Bayramı'na kadar c¸alıs¸maların bir bo¨lu¨mu¨nu¨n tamamlanarak merkezin hizmete girmesi hedefleniyor.