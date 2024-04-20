Safranbolu'da Turizm Haftası Kutlanıyor - Son Dakika
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Safranbolu'da Turizm Haftası Kutlanıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü olan Safranbolu'da Turizm Haftası kutlanıyor. Eski Çarşı'da düzenlenen programda, Vali Mustafa Yavuz ve AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç da konuşma yaptı. Safranbolu'nun Türkiye'nin marka değeri olduğu vurgulandı ve halk oyunları gösterisi ile program sona erdi.

20.04.2024 23:00
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Safranbolu'da Turizm Haftası kutlanıyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısı ile program düzenlendi.

Tarihi evleriyle ünlü ve 'en iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Safranbolu'da 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısı ile Eski Çarşı'da bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Yavuz, Turizm Haftasının farklı destinasyonlara sahip Karabük ve Türkiye'ye başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Yavuz, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alarak bir açık hava müzesi niteliği taşıdığını ifade etti.

Safranbolu'nun Türkiye'nin marka değeri olduğunu aktaran AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, ise "Safranbolu insanlığın ortak mirasıdır. Bu da bize 2 kat sorumluluk yüklüyor. Hem kendi turizm markamızı koruyacağız hem de ortak mirası ayakta tutacağız" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ile devam programda protokol üyeleri Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çizdiği resimler sergilendi.

Program lokum ve zerde kazanının kaynatılması ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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