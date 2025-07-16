Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
F.O. (31) idaresindeki 34 FTH 69 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Güneri'ye (21) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, Güneri'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Güneri'nin cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Yaya Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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