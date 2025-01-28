Safranlı Kafkas Çoban Peyniri Üretimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Safranlı Kafkas Çoban Peyniri Üretimi Başladı

Safranlı Kafkas Çoban Peyniri Üretimi Başladı

Kars'ta gıda mühendisi, safranlı çoban peyniri deneme üretimi yaparak zengin lezzet sunmayı hedefliyor.

28.01.2025 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta bir işletmede gıda mühendisinin deneme üretimi yaptığı safranlı Kafkas çoban peyniri, lezzet testlerinin ardından tüketicilere sunulacak.

Türkiye'de peynir üretiminde önemli yere sahip kentte, yüksek rakımlı, zengin floraya sahip yaylalarda otlayan büyükbaş hayvanlardan elde edilen doğal sütle üretilen peynirde çeşitlilik artıyor.

Kentte peynir üreticiliği yapan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, yörede 1940'lı yıllarda yapılan ancak kaşar ve gravyer peynirinin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan çoban peynirini 2021 yılından itibaren tekrar üretmeye başladı.

Koçulu ailesinin 5'inci kuşak peynir üreticisi gıda mühendisi Çağdaş Koçulu da Kafkas çoban peynirinin çeşitliliğini artırmak için çalışma yaptı.

İlk üretim olgunlaşma için 2 ay dinlendirilecek

Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan ve şifa kaynağı olarak bilinen safranı peynirde deneyen Koçlu, ilk üretimi olan safranlı peyniri olgunlaşmaya bıraktı.

Yaklaşık 2 ay olgunlaşma için dinlendirilecek peynir, tat analizlerinden sonra seri üretimle tüketiciyle buluşturulacak.

Safranlı Kafkas çoban peyniri üreten gıda mühendisi Çağdaş Koçulu, AA muhabirine, daha önce unutulmaya yüz tutmuş Kafkas çoban peyniri üretimini yaptıklarını hatırlattı.

Bu peyniri şimdi safranla buluşturduklarını anlatan Koçulu, şöyle konuştu:

"Çoban peynirine safran ile özel yorum katıyoruz. Safranın vücuda çok faydası var, stres ve depresyona iyi geliyor, bunun yanında tokluk hissi veriyor. Safranın mucizevi şifalarından dolayı biz de Kafkas çoban peyniriyle birleştirip özel ürün çıkarmak istedik. Bunlar yapılan ilk peynirler ve deneme sürecindeler. Bunların olgunlaşma süreci devam edecek ve daha sonra tüketime alacağız. Tat ve lezzet analizlerinden sonra tüketicilerimize sunmayı hedefliyoruz."

"Olgunlaşma sonrası tat testlerini yapacağız"

Özel peyniri yapmadan önce safran üreticileriyle görüşerek bilgiler aldığını ve ona göre ölçülendirip üretime geçtiklerini belirten Koçulu, "Ölçülendirdiğimiz safranı havanda dövüp sıcak suda bekletiyoruz. Rengini ve aromasını suya geçirmesini sağlıyoruz. Daha sonra da sütümüze katıp mayalıyoruz. Bundan sonra çoban peynirinin üretim aşamalarını uyguluyoruz. Peynirleri kalıplardan çıkardıktan sonra dinlendiriyoruz, daha sonra sıcak odada olgunlaştıracağız. Bir süre burada bekledikten sonra tekrar soğuk odaya alacağız ve son olarak tat testlerini yapacağız." bilgisini paylaştı.

Koçulu, Kafkas çoban peynirinin çok sevildiğini ve tutulduğunu anlatarak, bunu safranla bir araya getirip daha özel bir peynir ortaya çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Üretim, Güncel, Yaşam, Tarım, kars, tat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranlı Kafkas Çoban Peyniri Üretimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:02:42. #1.11#
SON DAKİKA: Safranlı Kafkas Çoban Peyniri Üretimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.