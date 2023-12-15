Sağ Salim 3 Ölü ya da Diri filminin basın gösterimi yapıldı

SEYİRCİSİYLE buluşmaya hazırlanan 'Sağ Salim 3 Ölü ya da Diri' sinema filminin ilk gösterimi basın mensuplarına yapıldı. Çekimleri Ordu'da yapılan 22 Aralık'ta vizyona girecek olan filmde, Salim ve Salime'nin yaptıkları yolculukta yaşadıkları anlatılıyor.

Çekimleri Ordu'da yapılan ve 22 Aralık'ta vizyona girmeye hazırlanan komedi filmi 'Sağ Salim 3 Ölü ya da Diri' basın mensuplarının beğenisine sunuldu. Yapımcılığını PRT Film ve Fatih Ay'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna Ersoy Güler oturdu. Oyuncu kadrosunda, Toygan Avanoğlu, Pelin Orhuner, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı filmin özel gösterimine filmin yapımcısı, yönetmeni ve oyuncuları da katıldı.

10 YIL SONRA KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU

Yönetmen Ersoy Güler, 'Sağ Salim 3, 10 yıl sonra küllerinden yeniden doğdu. Filmin sahibi Fatih ile birlikte sağ salim filmini icra etmek için yola çıktık. Karadeniz'in muhteşem manzaralarında, güzel yaylalarında, eğlenceli ama biraz meşakkatli, komedisi ve aksiyonu bol bir film oldu. 1 ve 2'nin daha üstünde oldu diyebilirim. Benim için çok keyifli bir filmdi ama oyuncularım aynı şekilde düşünüyor mu bilmiyorum dedi.

ERSOY'UN DİLİ BENİM HOŞUMA GİDEN BİR MİZAHİ DİL

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal, 'Oyuncu kadrosu içinde bütün Sağ Salim sürecini en fazla bilen benim galiba. Mizah konusunda Ersoy'un dili benim hoşuma giden bir mizah dili. Onun dışında içinde bulunmaktan, onunla birlikte bir şey üretmekten, onun yönetmen kafasına güvenip teslim etmek keyifliydi. Birbirimizin dilinden çok iyi anlıyoruz. Leb demeden leblebi durumuna geçtik. Onun için keyifli oldu diye konuştu.

'6-7 GELECEKTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Filmin yapımcısı Fatih Ay, 'Ben, bu ekiple ve Ersoy hocamla çalışmaktan keyif aldım. Çok güzel bir deneyim, çok güzel bir proje. Çok başarılı olacağına eminim. Çünkü biz çok mutluyuz. Her şey güzel olacak ve devamı da mutlaka 6-7 gelecektir diye düşünüyorum. Sadece fragmanı izlediğimizde bile yetiyor bana. Toygan Avanoğlu kendini ispatlamış çok iyi bir oyuncu. Onun olması bizim için çok büyük bir mutluluk. Film de gerçekten çok güzel ifadelerini kullandı.

'SOĞUK VE SERİNLİKTE ÇALIŞTIK

Oyuncu Toygan Avanoğlu ise, 'Süreç çok güzeldi. Ordu'nun çok güzel manzaralarında yazın herkes nemden bunalırken biz şömineler yakarak 1-2 derecelerde soğuk ve serinlikte çalıştık. Tabii bu daha güzel çalıştırdı bizi dedi.