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Sağanak aniden bastırınca saklanacak yer aradılar

DÜZCE - Düzce'de aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte vatandaşlar saklanacak yer aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından 30 derece sıcaklık ile birlikte sağanak yağış Düzce'de etkili oldu. Bir anda sokaklar göle dönerken, cadde üzerinde ki vatandaşlar da saklanacak yer aradı. Otobüs duraklarından tente altlarına kadar her yer dolarken, bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden yürüyüşüne devam etti.