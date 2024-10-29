Sağanak Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 20, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 20, en düşük 11; İzmir'de en yüksek 24, en düşük 12 derece olacak.