 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, 2023 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, 2023 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Birinci, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek seçimlerini yaptı ve fotoğrafların anlattığı duyguları değerlendirdi. Birinci, AA foto muhabirleri ve muhabirlerini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, 2023 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı
26.01.2024 - 10:07,  Güncelleme: 10:11
Abone Ol

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Birinci, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik tarafından çekilen "Ha gayret" isimli fotoğrafı seçen Birinci, "Yıkıntıların arasından hayat bulmak... Yaşama tutunan bir kişi aranıyor, el birliğiyle." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'ya ait "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafı seçen Birinci, "Yaralanan çocuğuna annenin merhametini ve çocuğunun da annesinin üzülmemesi için gösterdiği merhameti gösteren duygu paylaşımını hissettiriyor. Bu inanılmaz bir kare. Dünyanın başaramadığı bir şeyi küçücük bir çocuk başarmış aslında." dedi.

Birinci, "Çevre-Yaşam" kategorisinde de Lokman Vural Elibol'un çektiği "Dumankent" isimli fotoğrafı seçerek, "Sağlığın, sadece insan sağlığından ibaret olmadığını gösteriyor. Yaşadığımız her anda çevre sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu fotoğraf, akıllı şehir konseptinin gündeme geldiği şehirlerden biri. Sağlıksız bir şehir, akıllı bir şehir olamaz." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'a ait olan "Mete'nin nişanı" isimli fotoğrafı seçen Birinci, "Hayatta hedefi iyi belirlemek ve oraya doğru bakmak gerektiğini gösteriyor. Uygun olanı değil doğru olanı seçmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Haber" kategorisinde yer alan fotoğrafları da inceleyen Birinci, Yassine Gaidi'nin çektiği "Umut ve korku" başlıklı fotoğrafı oyladı. Birinci, "Aslında çok ilginç bir paradoks. Bu kadar geri kalmışlık, fakirlik içinde yaşamalarına sebep olan kıtaya göçmeye çalışmak. Onları kendi vatanlarında mutlu ve kendilerine yeter bir şekilde yaşamalarına engel olan bir kıtaya göçmek ilginç bir paradoksu akla getiriyor. Büyük oranda kendi katillerine koşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Birinci, birbirinden güzel fotoğraflar arasında karar vermekte çok zorlandığını belirterek, çalışmaya fotoğraflarıyla katkı veren AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Deprem, Gazze, Umut, Spor, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, 2023 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika


12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Son Dakika
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:51:08. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, 2023 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement