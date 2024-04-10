Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay\'da hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ziyaret ettiği hastanelerde sağlık çalışanları ve tedavi görenlerle bayramlaştı.
Bakan Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından yapımına başlanan ve 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Tedavi gören vatandaşlarla görüşen Koca, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
Koca, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Daha sonra 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulunan Koca, sohbet ettiği hastalar ve çalışanlarla bayramlaştı.
Koca, tedavi gören çocuklara da oyuncak hediye etti.
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bayram namazının ardından görev başındaki Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Vali Çiftçi, Kahraman Mehmetçik'in bayramını kutladı.
CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il: Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Kütahya, Amasya, Sinop ve Kırıkkale.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
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