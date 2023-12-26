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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Amrilla İnoyatov ile bir araya geldi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Amrilla İnoyatov ile bir araya geldi

Türkiye - Özbekistan 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Özbekistan Sağlık Bakanı, değerli kardeşim Amrilla İnoyatov'u misafir ettik. Görüşmemizde, sağlık alanındaki ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Amrilla İnoyatov ile bir araya geldi
26.12.2023 - 22:03,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Amrilla İnoyatov ile bir araya geldi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye - Özbekistan 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Özbekistan Sağlık Bakanı, değerli kardeşim Amrilla İnoyatov'u misafir ettik. Görüşmemizde, sağlık alanındaki ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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