Sağlık Bakanı Koca: Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez

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Sokak köpeklerine yönelik düzenlenmeyle ilgili, ''Gönlüm ötanaziden yana taraf değil.'' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni paylaşım yaptı. Bakan Koca, ''Dışarıdaki hayat güvenilir olmalıdır. Gönlümün arzu ettiği şey, bu şartların sağlanması kaydıyla onlara yaşam hakkı tanınmasıdır. İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez.'' ifadelerini kullandı.

12.06.2024 20:58  Güncelleme: 23:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak köpeklerine yönelik düzenlenmeye ilişkin önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışarıdaki hayat güvenilir olmalıdır. Gönlümün arzu ettiği şey, bu şartların sağlanması kaydıyla onlara yaşam hakkı tanınmasıdır. İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez." ifadelerini kullandı. Bakan Koca önceki gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gönlüm ötanaziden yana taraf değil." demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak köpeklerine yönelik düzenlenmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sokak köpeklerine karşı tedbir alınmasının zorunluluğunun görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Sokak köpeklerine yönelik düzenlemeyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Dün, "Açıkçası insani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil." diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün X hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez

"SOKAK KÖPEKLERİNE KARŞI TEDBİR ALINMASI ZORUNLULUĞU GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Bakan Koca, açıklamasında "Kuduz vakalarının ve başka birçok ciddi sorunun artışına, travmalar yaşanmasına yol açan sahipsiz sokak köpeklerine karşı alınması gereken önlemin amacı, onların bir tek çocuğa, bir tek insana zarar vermemelerini sağlamaktır. Dışarıdaki hayat güvenilir olmalıdır. Gönlümün arzu ettiği şey, bu şartların sağlanması kaydıyla onlara yaşam hakkı tanınmasıdır. Zaten mevcut yasa sahipsiz köpekler konusunda hangi koşullarda ötanazi yoluna gidileceğini gösteriyor. İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez. Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez. Büyüyen soruna karşı başvurulması gereken yol ve yöntemin, bilimsel olarak tanımlı ve medeni olmasını hepimiz arzu ederiz. Uygun şartların oluşturulması kaydıyla, bir canlıya yaşam hakkı tanımanın arayışı içinde olmalıyız. Zorunlu olanla gönlümüzün arzu ettiği ise bazen birbirine uygun düşmeyebilir. Bu da bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez

"GÖNLÜM ÖTANAZİDEN YANA TARAF DEĞİL"

Bakan Koca, önceki gün yaptığı açıklamada ise son günlerdeki kuduz vakalarında artışa ilişkin "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Tedbir ötanazi mi olmalı, açıkçası insani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil." demişti.

Sağlık Bakanı Koca: Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez - Son Dakika

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