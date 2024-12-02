Sağlık Bakanı Memişoğlu AK Parti Isparta İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu AK Parti Isparta İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu AK Parti Isparta İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizlerin iyilik medeniyetinin temsilcileri olarak daha çok çalışmamız, üretmemiz ve birbirimize kenetlenmemiz lazım. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her bir ferdin bu davayı ve sorumluluğu hissederek hareket etmesi gerekiyor.

02.12.2024 19:16
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizlerin iyilik medeniyetinin temsilcileri olarak daha çok çalışmamız, üretmemiz ve birbirimize kenetlenmemiz lazım. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her bir ferdin bu davayı ve sorumluluğu hissederek hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Memişoğlu, Mimar Sinan Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Isparta İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Furkan Cem Er ve partililerle buluştu.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" için tüm güç ve gayretleriyle çalıştıklarını söyledi.

Isparta'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Memişoğlu, "Türkiye, özellikle son 22 senede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık dünyada söz sahibi. Hakkın ve haklının savunucusu, iyiliğin timsali bir devlet olarak söz sahibiyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İyiliğin temsili olan bir medeniyetiz. Kötülük maalesef kötülüğünü yapıyor. Bugün 45 bin insanı katleden, çoluk çocuk bakmadan kendi çıkarı ve maalesef emperyalist duygular için insanlara birbirini katlettiren kötülük medeniyetinin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kötülük kötülüğünü yapacak. Bizlerin iyilik medeniyetinin temsilcileri olarak daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve birbirimize kenetlenmemiz lazım. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her bir ferdin bu davayı ve sorumluluğu hissederek hareket etmesi gerekiyor."

Memişoğlu, kötülükle mücadeleye devam edeceklerini, kavga etmeden, eleştirmeden, fitne fesat üretmeden işlerini yapacaklarını, en iyisini yaparak iyilikle kötülüğü yeneceklerini vurguladı.

Çalışmalarını anlatan Memişoğlu, "Biz buna inanan insanız. İnancımız da imanımız da liderimiz de var. Onun için her zaman bütün arkadaşların bu sorumluğu hissederek en iyisini yapacağına inanıyorum." dedi.

"Dezenformasyonlara aldırış etmeden yolumuza devam edeceğiz"

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, "Isparta sağlık hizmeti anlamında Türkiye'nin örnek illerinden biri. Güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında çatışma olmayan ülke olarak çok daha iyi yerlere geleceğiz. Münafık ve fitnelere bakmayacağız, işimize bakacağız. Onun için çalışacağız, bir arada olacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının bu ülkenin çok değerli insanları olduğuna değinen Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Kovid-19 hem deprem sürecinde dünya şunu gördü ki Türkiye, sağlık hizmetleri, sağlıkta insan gücü ve altyapı anlamında çok iyi yerlerde. Özellikle teşkilatımızdan ve bütün insanlardan sağlıkçılara sahip çıkmalarını istiyorum. Bizler gerçekten elimizden geldiği kadar insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. İçimizdeki birkaç çürük elmayı veya insanlıktan nasibini almamışları temizleme gücüne sahibiz. Şu anda dünyada sağlık parametrelerine baktığımız zaman dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Anne ve bebek ölümüne, insanların yaşam sürelerine baktığınız zaman da sağlık hizmetleri sayesinde bugün Türkiye, üst lige çıkma aşamasındadır. Onun için dezenformasyonlara, yanlış söylemlere aldırış etmeden yolumuza devam edeceğiz."

Bakan Memişoğlu'nun, Isparta Belediyesi ile Isparta Şehir Hastanesi'ni ziyaret edeceği, Üniversite Ek Bina inşaat alanında incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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