Sağlık Bakanı Memişoğlu, Atatürk için 88. yıl mesajında rahmetle yad etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Atatürk için 88. yıl mesajında rahmetle yad ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Atatürk'ün vefatının 88. yılı için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Memişoğlu, Milli Mücadele'nin Başkomutanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü minnet ve rahmetle yad ettiğini ifade etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci seneidevriyesinde minnet ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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