Sağlık Bakanı Memişoğlu, Batman'da konuştu: - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Batman'da konuştu:

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- "Meydanlarda, kalabalık yerlerde insanların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçüyorduk. Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo vermelerini ve sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, meydanlarda, vatandaşların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçtüklerini belirterek, "Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo vermelerini ve sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık." dedi.

Bakan Memişoğlu, Batman'daki programları kapsamında Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta dönüşüm yaptıklarını ve Türkiye'nin sağlık gelişimine katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Şimdiye kadar Batman'da 49 sağlık tesisi inşa edildiğini, bunların 11'inin 2. ve 3. basamak hastane olduğunu dile getiren Memişoğlu, bunun yanında yapımı süren 500 yataklı hastanenin 2027'nin ikinci yarısından itibaren vatandaşlara hizmet vereceğini aktardı.

"İluh merkezde 100 yataklı bir hastane planlamamız var"

Sağlık anlamında da Batman'ın çok daha iyi yerlere geleceğini vurgulayan Memişoğlu, "Aynı zamanda bunlara klinik hocaları ve eğitim kliniklerini de oluşturmak için planlama yaptık. 2027'nin başından itibaren de burada uzmanlık öğrencilerini de görmüş olacağız. Beşiri hastanemizin de inşaatını sürdürüyoruz. Yüzde 50'sine gelmiş durumda. O da inşallah en kısa zamanda insanlarımızın, 2027'de sağlık hizmeti sunmak için hizmetinde olacak. İluh merkezde 100 yataklı bir hastane planlamamız var. Proje aşamasına geliyoruz. İnşallah onunla da ilgili 2027'de ilk temelini atar inşaatına başlayacağız diye planlıyoruz." diye konuştu.

"Biz insanların önce sağlıklı kalmasını istiyoruz"

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde iyi bir yerde olduğunu, sağlıklı kalınması için de "Kilonu Ölç, Sağlıklı Kal" ve "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Kal" kampanyaları düzenlediklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meydanlarda, kalabalık yerlerde insanların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçüyorduk. Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo vermelerini ve sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık. Gerçekten Batman'da 6 tane sağlıklı hayat merkezi var. Bütün Batmanlı vatandaşlarımızı da 17 alanda diyetisyeninden psikoloğuna, fizyoterapistinden çocuk gelişimcisine, bağımlılık merkezlerinden kanser taramasına kadar her türlü koruyucu ve sağlıklı kalmak için sağlık hizmeti sunulan bu tesislerimize başvurmalarını istiyoruz. Çünkü biz insanların önce sağlıklı kalmasını istiyoruz. Bizim ismimiz Sağlık Bakanlığı, hastalık bakanlığı değil. O nedenle de ki Batman da bu konuda en çok farkında olan illerimizden bir tanesi."

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıklı kalması ve sağlıklı yaşam sürmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, "Hastalandığı zaman da vatandaşlarımız da dahil dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunulduğu için yurt dışından birçok insana da hizmet veren bir sağlık altyapımız var. Bunun yanında özellikle şunu da belirtmek isterim, Batmanlılar çalışkan ve üreten insanlar. Türkiye'de solunum cihazının da çok büyük cihazların da üretim merkezlerinden bir tanesi Batman. Bu çok bilinmiyor esasında. Onun için de bütün Batmanlı kardeşlerime ve bu sağlıkla ilgili cihaz üretimine katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'na Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Ümit Kervan, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Memişoğlu, Batman'da konuştu: - Son Dakika

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