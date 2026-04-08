Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Her Gebeye Ebe' Uygulaması ve Normal Doğumun Önemi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Her Gebeye Ebe' Uygulaması ve Normal Doğumun Önemi

08.04.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'da düzenlenen İlk Adım Ebe Gebe Okulu Aile Buluşması'nda konuştu. Memişoğlu, 'Her Gebeye Ebe' uygulamasıyla ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına son üç ayda ebe tahsis edildiğini belirterek, normal doğumun avantajlarını vurguladı ve tıbbi zorunluluk olmadıkça sezaryenden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya’da düzenlenen İlk Adım Ebe Gebe Okulu Aile Buluşması’nda konuştu. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Memişoğlu, İlk Adım Ebe Gebe Okulu'nun anne adaylarının endişelerini şefkate, bilgiye ve güvene dönüştüren bir merkez olduğunu söyledi. Anne adaylarının gebelik sürecinde yalnız kalmaması ve huzurla yaşaması gerektiğini vurguladı.

Memişoğlu, 'Her Gebeye Ebe' uygulamasıyla ilk gebeliğini yaşayan tüm anne adaylarına, takibi nerede yapılırsa yapılsın, hamileliklerinin son üç ayında birebir ebe tahsis edildiğini açıkladı. Ebelerin gebelere yönelik eğitim ve destek faaliyetlerinin merkezinde yer aldığını belirterek, anne adaylarının hekim ve ebelerine güvenmesinin süreci sağlıklı kıldığını ifade etti. Ebeliğin medeniyetimizde mübarek bir vazife olduğunu, Osmanlı döneminde ebelerin büyük hürmet gördüğünü ve bugün Sağlık Bakanlığı olarak bu kadim kutsiyeti yeniden kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Sezaryenin tıbben gerekli olmadıkça ciddi bir ameliyat olduğunu belirten Memişoğlu, Türkiye'de tıbbi açıdan gerekli olmayan sezaryen oranlarının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti. Normal doğumun, annenin hızlı iyileşmesi, emzirmenin erken başlaması ve anne-bebek bağının güçlenmesi gibi avantajlar sunduğunu anlattı. Bebekler açısından da dış dünyaya uyum ve bağışıklık sisteminin gelişimi için normal doğumun değerli olduğunu vurguladı.

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın anne adaylarını bilimsel gerçeklerle bilinçlendirmekle yükümlü olduğunu, ancak nihai kararın onlara ait olduğunu söyledi. Tıbbi bir zorunluluk olmadıkça cerrahi müdahalelerden kaçınılması gerektiğini belirterek, bebeklerin fizyolojik avantajlardan mahrum kalmamasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen 'Normal Doğum Eylem Planı' ile anne adaylarını doğru bilgiyle güçlendirmeyi ve kaygılardan uzak bir doğum tecrübesi sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Güncel, Konya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.