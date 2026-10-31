Sağlık Bakanı Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı 2026-2028 eylem planını imzaladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı 2026-2028 eylem planını imzaladı

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Sağlık Bakanı Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı 2026-2028 eylem planını imzaladı
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Sağlık Bakanı Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı 2026-2028 eylem planını imzaladı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 2026-2028 eylem planını imzaladı. Plan, kısa süreli personel görevlendirmeleri dahil sağlık sisteminin desteklenmesi, e-sağlık ve temel sağlık hizmetlerinde işbirliğini kapsıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen törende "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında 2026-2028 Yıllarında İşbirliğine Dair Eylem Planı" imzalandı.

Eylem planı, kısa süreli personel görevlendirmeleri de dahil olmak üzere sağlık sisteminin desteklenmesi, e-sağlık ve sağlıkta dönüşüm ile temel sağlık hizmetleri alanlarında işbirliğini kapsıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı 2026-2028 eylem planını imzaladı - Son Dakika
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