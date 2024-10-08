Sağlık Bakanı Memişoğlu, TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı\'nda konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri arasındaki mevcut potansiyeli ileriye götürmek için hem bilimsel kapasiteyi hem de karşılıklı sağlık pazar payını artıracak çalışmalar için daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini söyledi.

08.10.2024 13:48
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri arasındaki mevcut potansiyeli ileriye götürmek için hem bilimsel kapasiteyi hem de karşılıklı sağlık pazar payını artıracak çalışmalar için daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini söyledi.

Memişoğlu, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Memişoğlu, TDT üyesi ülkelerin Türkistan coğrafyasında hem bölgeye hem de tüm dünyaya bilim ve medeniyet alanlarında yön vermiş aynı ataların torunları olduğunu söyledi.

Memişoğlu, binlerce yıllık kadim Türk medeniyetinin birer ferdi olarak binlerce yıl önce bu topraklardan canlanıp vücut bulan asil bir millet olarak tarihte yerlerini aldıkları gibi bugün de yine yan yana, omuz omuza olacaklarını vurguladı.

Şuşa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Memişoğlu, "Yaşanan büyük acılara rağmen Azerbaycan, İlham Aliyev'in liderliğinde, büyük kahramanlıklarla kendi topraklarına yeniden kavuştu. Azerbaycan'ın bu mücadelesinde Türk halkı olarak bizler de her daim yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, TDT kapsamında sağlık alanındaki işbirliklerine de değinerek, "Sağlık alanında yapılacak çok fazla iş var, çünkü sağlık hepimizin ortak paydasıdır. Bu durum biz politika yapıcılara çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. Tüm TDT üyesi ülkelerde, vatandaşlarımızın sağlık statüsünü daha ileri taşımak için, sağlık hizmet sunumundan, sağlık alt yapısının ve sağlıkta bilimselliğin geliştirilmesine, sağlık insan gücünden sağlık bilgi ve teknolojilerine çok geniş bir yelpazede işbirliği sorumlulukları ve fırsatları bizleri beklemektedir. Bu teşkilat ve toplantıların bu ülkümüz ve hedeflerimiz doğrultusunda çok iyi bir çatı ve ortam oluşturduğu kanaatindeyim. Var olan potansiyelimizi daha da ileriye götürmek için hem bilimsel kapasitemizi hem de karşılıklı sağlık pazar payımızı artıracak çalışmalar için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, toplantı sonrasında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Memişoğlu, TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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