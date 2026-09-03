Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye'de her 3 kişiden 1'i sigara içiyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye'de her 3 kişiden 1'i sigara içiyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye\'de her 3 kişiden 1\'i sigara içiyor
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sincan'da düzenlenen Sağlıklı Çocuk Festivali'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de her 3 kişiden 1'inin sigara içtiğini ve bağımlılıkla mücadelede yetersiz kalındığını söyledi. Bakan, sigaranın kanser ve kalp krizinin en önemli nedeni olduğunu vurgulayarak, toplumla birlikte bu sorunun çözüleceğini belirtti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün Türkiye maalesef sigara içme kullanım konusunda da, bağımlılık konusunda da maalesef yeterli seviyede değil. Bugün yaklaşık her 3 kişiden 1'i maalesef sigara içiyor" dedi.

Bakan Memişoğlu, Sincan Park'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalı 'Sağlıklı Çocuk Festivali'ne katıldı. Burada konuşan Memişoğlu, "Sincan'la ilgili sağlık hayat merkezi açtık ama aynı zamanda güzel bir eğitim-araştırma hastanemiz var. İnşallah bunu da daha etkin ve daha gelişmiş bir hastane haline getireceğiz. Burada sizlere bunun da sözünü veriyorum. Sincan Eğitim araştırma gibi, Etlik Şehir Hastanesi, Bilkent gibi hastaneleri açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye son 25 yılda sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi oldu hamdolsun. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIKLI BİR TOPLUMA, SAĞLIKLI BİR FERDE İHTİYACIMIZ VAR'

Memişoğlu, sağlıklı toplum olmanın önemine değinerek, "Bizim sağlıklı bir topluma, sağlıklı bir ferde ihtiyacımız var. İşte onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' dedik. 'Geliştiren, üreten sağlık sistemi' dedik. Bugün ilk defa festival şeklinde meydanlarda yapmaya başladık. Nedir bu? 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek'. Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklar sağlık kültürünü bu yaşlarda alırlarsa, ambulansına biner, UMKE'ci amcasını görür, diş temizliğini, hareketliğini, sağlığın ne kadar etkilediğini, beslenmenin ne kadar olduğunu bu yaşta öğrenirse gelecekte işte sağlık kültürü olur, sağlıklı bir toplum olur. Sadece kötü zamanlarda değil, eğlendikleri, mutlu oldukları ve onların hayatında bir iz bırakmak amacıyla bu sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek programını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZLER ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAMAMIZ LAZIM'

Sağlık Bakanlığı olarak toplumdan sağlık talebinde bulunan Memişoğlu, "Hastalanmadan bedenimize, kendimize bu bize emanet edilmiş cana iyi bakmanızı istiyorum. Bugün Türkiye sigara içme kullanım konusunda da, bağımlılık konusunda da maalesef yeterli seviyede değil. Bugün yaklaşık her 3 kişiden 1'i maalesef sigara içiyor. Bugün akciğer kanserinin, gırtlak kanserinin yemek borusu kanserinin en önemli sebebi sigara. Bugün kalp krizinin en önemli sebebi sigara. İkinci büyük sebebi ne? Kilo, hareketsizlik. İşte bunları bizim çözmemiz gerekiyor. Toplumla beraber biz bunları inşallah hep beraber çözeceğiz. Şimdi de gelecek nesillerimize seslenmek istiyorum. Bu çocukları bizim her açıdan iyi yetiştirmemiz lazım. Çocuklar bizden daha iyi olması gerekiyor ki kültür anlamında da bilgi anlamında da yetenek anlamında da bu ülke daha iyi bir yere gitsin. Onun için çocuklarımızı daha iyi eğitmemiz onları bizden daha iyi hale getirmemiz gerekir. Bugün baktığınız zaman sağlıklı hayat merkezlerimiz 356 tane hayat merkezimizde hem çocuklarımız için; çocuk gelişimcisi, sosyolog, psikolog ve diyetisyen var. Onun için bizler çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız lazım. Aynı Türkiye gibi" dedi.

Bakan Memişoğlu konuşmalarının ardından çocuklar ile fotoğraf çekinerek festival alanında bulunan çocukların sağlık hizmetlerini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını daha yakından tanımalarına yönelik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Hekimliği İstasyonu, Ağız ve Diş Sağlığı İstasyonu, Kişisel Hijyen İstasyonu, UMKE İstasyonu, Sağlıklı Beslenme İstasyonu, Fiziksel Aktivite İstasyonu'ndan oluşan 7 tematik sağlık istasyonunu ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye'de her 3 kişiden 1'i sigara içiyor - Son Dakika

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