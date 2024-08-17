Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye, tıp bilimi alanında yeni şeyler söyleyen bir ülke olmalı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye, tıp bilimi alanında yeni şeyler söyleyen bir ülke olmalı

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye, tıp bilimi alanında yeni şeyler söyleyen bir ülke olmalı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin yanı sıra tıp bilimi, eğitim ve teknoloji alanlarında da Türkiye'nin gelişmesi gerektiğini belirtti. Memişoğlu, üniversitelerin ve sağlık çalışanlarının yeni bilgi üreten bir yapıya dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

17.08.2024 14:48
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hizmeti iyi sunuyorsak bunun bilgisini, teknolojisini de üretmemiz lazım. Tıp bilimi anlamında da dünyanın yeni şeyler söyleyen ülkesi olmamız lazım. Sadece hizmet değil eğitim değil üniversitelerimizin işi. Dünyada yeni bir şey söyleyebilen, yeni bilgi üreten bir yapıya dönüşmek zorundayız." dedi.

Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programındaki konuşmasında, Sağlık Bakanlığı olarak sadece kamu hastanelerinin değil sağlığın bakanlığı olduklarını, o nedenle sağlığın bilgisini, geleceğini, teknolojisini, ilaç ve malzeme sektörünün daha iyi olabilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Bugünün 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümü olduğunu anımsatan Memişoğlu, "Biz hem depremlerde hem Kovid'de sağlık hizmetleri anlamında dünyanın en iyi ve en özverili en mükemmel sağlık hizmetlerini sunan bir sağlık ordusuna sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız sayesinde altyapı anlamında da sistemsel anlamda da gerçekten iyi şeyler yaptık. Bugün Türkiye'nin özellikle sağlığın her yere ulaşılabilirliği konusunda ve sağlık hizmeti anlamında çok geliştiğini düşünüyoruz. Ülkelerin çok önüne geçti." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Türkiye'nin bu sayede çok iyi hekimleri ve fiziki yapılarıyla sağlık turizminde iyi yerlerde olduğuna işaret ederek, "Bizim ama artık bundan sonra sadece sağlık hizmetini sunmak ve onu iyi yapmak değil hedefimiz. Hizmeti iyi sunuyorsak bunun bilgisini, teknolojisini de üretmemiz lazım. Tıp bilimi anlamında da dünyanın yeni şeyler söyleyen ülkesi olmamız lazım. Sadece hizmet değil eğitim değil üniversitelerimizin işi. Artık sağlıkla uğraşan herkesin işi. Dünyada yeni bir şey söyleyebilen, yeni bilgi üreten bir yapıya dönüşmek zorundayız." diye konuştu.

Faz 1 çalışması yapan üniversitelere tüm desteği sağlayacaklarını kaydeden Memişoğlu, akademisyenlerden bu çalışmalar konusunda destek istedi.

"Hekimlik manevi bir meslektir"

Memişoğlu, hekimliğin sadece materyalist olarak yapılacak bir meslek olmadığını belirterek, "Hekimlik manevi bir meslektir. Seveceksiniz insanları. İnsanları seveceksiniz mutlu olacaksınız. Eğer bu insanları mutlu etmezsek, kendini değerli hissettirmezsek ve topluma bunu öğretmezsek iyi hekimlik uygulamalarını maalesef dışarıda bırakırız." dedi.

Bilgisini iyi kullanan ve hedefi olan hekimlere sahip çıkacaklarını dile getiren Memişoğlu, sağlıkla ilgili sadece hekimin değil bütün sağlık grubunun ortak çalışması gerektiğini, onun için hekim dışı sağlık personelinin iyi yetiştirilmesi ve planlamanın önemini vurguladı.

Memişoğlu, hedeflerinin üniversitedeki bilginin, araştırmanın ve eğitimin gelişmesi olduğunu belirterek, sağlık sektörünün daha büyümesi ve her türlü gelişmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Kaynak: AA

istanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye, tıp bilimi alanında yeni şeyler söyleyen bir ülke olmalı - Son Dakika

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