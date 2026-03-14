Sağlık Bakanı'ndan Gelecek Vizyonu

14.03.2026 22:11
Bakan Memişoğlu, sağlıkta yerli üretim ve teknoloji için kararlılık vurgusu yaptı, Gökbey ambulansları tanıttı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizler, kadim tarihimizden aldığımız ilhamla geleceğin sağlık vizyonunu inşa etmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim üretmeye, teknoloji geliştirmeye, yerli ve milli imkanlarımızı arttırmaya, genç hekimlerimizi ve sağlık emekçilerini en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Milletimizin sağlığı için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha güçlü bir sağlık sistemi için durmadan ilerleyeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen iftar programında konuştu.

'GÖKBEY HELİKOPTER AMBULANSLARIMIZ DA BU YIL FİLOMUZA KATILACAK'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Her gün milyonlarca vatandaşımıza temas eden bu yapı, ülkemizin sağlık alanında uluslararası düzeyde takdir gören ve örnek alınan güçlü organizasyon kabiliyetini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonunuzun en kıymetli eserlerinden olan milli mühendislik gururumuz Gökbey helikopter ambulanslarımız da bu yıl filomuza katılarak vatandaşlarımızın şifası için göreve başlayacaklardır. Liderliğinizde ilaçtan aşıya, tıbbi cihazdan biyoteknolojiye kadar uzanan her alanda yerli ve milli üretim hamleleriyle sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki en güçlü sağlık sistemi ve en gelişmiş altyapı dahi onu ayakta tutan fedakar sağlık çalışanları olmadan gerçek anlamını bulamaz. Pandemi döneminde, afet zamanlarında ve ihtiyaç duyulan her an gece gündüz demeden görev yapan siz değerli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahipsiniz. Göstermiş olduğunuz özveri ve adanmışlık, aziz milletimizin sağlık sistemimize duyduğu güvene ve memnuniyete de yansımıştır. TÜİK verilerine göre sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı son bir yılda 6.2 puan artmıştır. Bu yükseliş, doğru yolda olduğumuzun açık bir göstergesidir" dedi.

'GELECEĞİN SAĞLIK VİZYONUNU İNŞA ETMEYE KARARLIYIZ'

Bakan Memişoğlu, "İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan; muhasebe ve niyetleri tazeleme ayıdır. Bu mübarek ayda bir kez daha gayemizi yineliyoruz. Bizler, kadim tarihimizden aldığımız ilhamla geleceğin sağlık vizyonunu inşa etmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim üretmeye, teknoloji geliştirmeye, yerli ve milli imkanlarımızı arttırmaya, genç hekimlerimizi ve sağlık emekçilerini en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Milletimizin sağlığı için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha güçlü bir sağlık sistemi için durmadan ilerleyeceğiz. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de emrolunduğu üzere; 'Kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur' şuuruyla görev yapan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlıklar için her birine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

