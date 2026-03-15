Sağlık Bakanı, Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnsan hayatına dokunan her bir sağlık çalışanımız, esasında insanlığın ortak değerleri olan iyiliği ve doğruluğu da temsil etmektedir. Bu nedenle sağlık hizmetleri birer görev olmakla birlikte büyük bir sorumluluk ve emanet bilinci de taşımaktadır." dedi.

Bakan Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı iftar programında yaptığı konuşmada, 14 Mart 1919'da sergilenen dik duruşun, aynı zamanda milli iradenin ve bağımsızlık kararlılığının da güçlü bir sembolü olduğunu, bu yönüyle bayram olmanın ötesinde, tarihi bir şuurun, ortak ideallerin ve güçlü bir duruşun adı haline geldiğini ifade etti.

Hekimliğin bilgiyi merhametle, şifayı vicdanla, emeği sabırla buluşturma sanatı olduğunu dile getiren Memişoğlu, "İnsan hayatına dokunan her bir sağlık çalışanımız, esasında insanlığın ortak değerleri olan iyiliği ve doğruluğu da temsil etmektedir. Bu nedenle sağlık hizmetleri birer görev olmakla birlikte büyük bir sorumluluk ve emanet bilinci de taşımaktadır." diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin modern hastaneleri, gelişmiş yoğun bakım üniteleri, nitelikli yatak kapasitesi ve dev sağlık ordusuyla güçlü ve yaygın bir sağlık sistemine sahip olduğunu aktaran Memişoğlu, GÖKBEY helikopter ambulanslarının bu yıl acil sağlık hizmetleri filosuna katılarak göreve başlayacağını kaydetti.

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ilaçtan aşıya, tıbbi cihazdan biyoteknolojiye kadar uzanan her alanda yerli ve milli üretim hamleleriyle sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

En güçlü sağlık sisteminin ve en gelişmiş altyapının dahi onu ayakta tutan fedakar sağlık çalışanları olmadan gerçek anlamını bulamayacağını belirten Memişoğlu, "Pandemi döneminde, afet zamanlarında ve ihtiyaç duyulan her an gece gündüz demeden görev yapan siz değerli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahipsiniz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gösterdiği özveri ve adanmışlığın vatandaşın sağlık sistemine duyduğu güvene ve memnuniyete de yansıdığını, TÜİK verilerine göre sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının son bir yılda 6,2 puan arttığını anlattı.

14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Memişoğlu, "Gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlıklar için hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın her birine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı günde, başta aziz görev şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı da rahmetle yad ediyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına İbn-i Sina'nın "El-Kanun fi't-Tıbb" adlı eserini hediye etti.

Programın sonunda 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında her yıl düzenlenen Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödül Töreni'ne geçildi.

Ödülleri sahiplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

Denizli Devlet Hastanesinden hemşire Safure Aksoy "Hizmet", Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden Prof. Dr. Kartal Emre Aslanger "Özel Plaket", emekli hekim Gülsen Ataseven ise "Vefa" kategorilerinde ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Memişoğlu, ödül ve plaket alanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.