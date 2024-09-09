12 Bin 519 Hekimin Ataması Yapıldı - Son Dakika
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12 Bin 519 Hekimin Ataması Yapıldı

Sağlık Bakanlığı, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Atamaların 11 bin 462'si pratisyen hekim, 1057'si ise uzman hekim olarak yapıldı.

09.09.2024 19:17
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Sağlık Bakanlığı, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve 1057'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır. Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Değerli hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 12 Bin 519 Hekimin Ataması Yapıldı - Son Dakika

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