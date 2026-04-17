Sağlık Bakanlığı'ndan Soruşturma

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.