Sağlık Bakanlığı, Yenidoğan Tarama Programı kararına itiraz etti - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, Yenidoğan Tarama Programı kararına itiraz etti

Sağlık Bakanlığı, Kars aile mahkemesinin Yenidoğan Tarama Programı kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına itiraz ettiğini açıkladı. Bakanlık, kararın kesin hüküm taşımadığını ve istinaf yoluna başvuru sürecini başlattığını belirtti.

22.08.2024 22:46
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Sağlık Bakanlığı, Kars aile mahkemesinin "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kars aile mahkemesi tarafından, 20 Ağustos'ta, topuk kanı alınması hakkında verilen kararın, ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm taşımadığı bildirildi.

Topuk kanının, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocukların hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı, Yenidoğan Tarama Programı kararına itiraz etti - Son Dakika

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