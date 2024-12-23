Sağlık Çalışanları 5 Gün İş Bırakacak - Son Dakika
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Sağlık Çalışanları 5 Gün İş Bırakacak

Sağlık Çalışanları 5 Gün İş Bırakacak

Aile hekimleri, yeni yönetmelik nedeniyle 6-10 Ocak'ta iş bırakacak, Bakanlık gerçekleri kabul etsin.

23.12.2024 11:24
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(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, sağlık çalışanlarının Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı 6-10 Ocak tarihlerinde bir kez daha iş bırakacaklarını belirterek, "Bakanlık, artık pembe tablolar çizmeyi, sağlık çalışanlarını yok sayan, sorunları küçümseyen bu yaklaşımı bir kenara bırakmalı ve halkın ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya olduğu gerçekleri kabul etmelidir" dedi.

Aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, yeni yönetmelik ile ulaşılması güç hedeflerle ücretlerinin keyfi olarak düşürüldüğü gerekçesiyle 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde bir kez daha iş bırakacak. Konu hakkında yazılı açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, şunları kaydetti:

Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım'da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili çalışanların ve kamuoyunun tepkilerini baskılamak ve yönetmelik hakkındaki itirazları değiştirmek için basın ve sosyal medyada aksini iddia eden çalışmalar yürütüyor. Hatta bazı aile hekimlerinden rica ile yönetmeliğin ne kadar iyi olduğuna dair basında açıklamalar yaptırıyor. Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin dile getirdiği sorunları ve tehlikeleri küçümseyerek veya görmezden gelerek, bunların doğru olmadığına dair bir algı yaratmaya çalışıyor.

"Bakanlık artık gerçekleri kabul etmeli"

"Yönetmeliği 'iyi bir düzenleme' olarak lanse etmek ve haklı tepkileri 'yersiz' olarak nitelendirmek gerçekleri değiştirmez. Sağlık, algı oyunlarıyla yönetilemez. Bakanlık, artık pembe tablolar çizmeyi, sağlık çalışanlarını yok sayan, sorunları küçümseyen bu yaklaşımı bir kenara bırakmalı ve halkın ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya olduğu gerçekleri kabul etmelidir.

Halk ve çalışanlar gerçekleri görüyor. Çünkü hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar bu sorunları her gün bizzat yaşıyor. Aile hekimleri, aile sağlığı ebe hemşireleri hak kayıplarından mağdur oluyor, tükenmişlik sınırında çalışıyor; hastalar ise giderek daha niteliksiz ve ulaşılması zor bir sağlık hizmetiyle karşılaşıyor. Halkın sağlığı ve sağlık çalışanlarının refahı, siyasi söylemlerin değil, somut çözümlerin konusu olmalıdır.

Bu tür algı oyunları, sahada yaşanan gerçeklerin üstünü örtmeye yetmez ve sağlık çalışanlarının haklı tepkilerini susturamaz. Yönetmeliğe yönelik tepkileri bastırmak, sendikal eylemleri haksız ve hukuksuz olarak maaş kesintisi ile cezalandırmak yerine bu eleştirilerin nedenlerini anlamalı ve kabul etmelidir. İnkarla zaman kaybetmek yerine, sorunlarla yüzleşerek toplum sağlığını ve sağlık hakkını koruyan, nitelikli, ücretsiz, insan odaklı ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti inşa etmelidir.

"5 gün iş bırakıyoruz"

Sahada çalışan aile hekimlerinin, aile hekimliği ebe ve hemşirelerinin tepkileri, sağlık sisteminin çöküşünü önlemek için bir uyarıdır. Sağlık Bakanı sık sık bizlere güvendiğini söylüyor. Bu güvende samimi ise bizim tepki ve itirazımızı dikkate almalıdır. Biz; meslek onurumuz ve ilkelerine, emeğimize, haklarımıza sahip çıktığımız gibi, aynı zamanda hastalarımıza, halkımıza da sahip çıkıyoruz.

Bu amaçla 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde yeniden 5 gün iş bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığı bizi engellemek ve cezalandırmak yerine bize teşekkür etmelidir. Bu son yönetmeliği derhal geri çekerek, yönetmelikten önce de süregelen, başta sağlıkta şiddet olmak üzere, var olan sorunlara etkin ve gerçek çözümler sunan düzenlemeler yaparak bir başlangıç yapabilir."

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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