Sağlık çalışanları, Gazze'ye "tıbbi koridor" açılması talebiyle yürüdü - Son Dakika
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Sağlık çalışanları, Gazze'ye "tıbbi koridor" açılması talebiyle yürüdü

Sağlık çalışanları, Gazze\'ye "tıbbi koridor" açılması talebiyle yürüdü

Ankara'da bazı sağlık çalışanları, Gazze'ye "tıbbi koridor" açılması talebiyle yürüyüş yaptı.

16.11.2024 18:17
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Ankara'da bazı sağlık çalışanları, Gazze'ye "tıbbi koridor" açılması talebiyle yürüyüş yaptı.

Uluslararası Sağlık İnisiyatifince düzenlenen, Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) destek verdiği programda, çeşitli şehirlerden gelen sağlık çalışanları, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Etlik Şehir Hastanesi önüne yürüdü.

Yürüyüş boyunca, "Seyirci değiliz, sağlıkçıyız", "Soykırıma sessiz kalmayacağız" ve "Gazze'ye tıbbi koridor" sloganları atıldı, "Tıbbi koridorumuzu açın, biz hazırız", "Gazze'ye sağlık koridoru" ve "Gazze'de insanlar değil, insanlık katlediliyor" yazılı pankartlar taşındı.

Bazı sağlık çalışanları da ellerinde taşıdıkları kanlı kefenlere sarılmış temsili bebeklerle, Gazze'de yaşanan katliamlara dikkati çekti.

Yürüyüşte, Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak basın açıklaması yapıldı.

"Soykırıma müdahale, uluslararası camianın yasal ve ahlaki yükümlülüğüdür"

Türkçe basın açıklamasını Uluslararası Sağlık İnisiyatifinden doktor Hüseyin Durmaz yaptı.

Durmaz, Gazze'de yaşananlara karşı yalnızca üzülmek ve çaresizce izlemenin yetmeyeceğini, harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Gazze'deki soykırıma müdahale etmenin, uluslararası camianın bir tercihi değil, yasal ve ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu dile getiren Durmaz, şöyle devam etti:

"Ataları birlikte şehit olan bu toprakların, tarihi, vicdani, insani sorumluluğu gereği bu vazifeyi üstlenmesini istiyoruz. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisine sesleniyoruz, acil koduyla Gazze özel oturumu düzenlensin ve uluslararası hukukun bu yükümlülüğünü yerine getireceğini, bu sebeple Gazze için tıbbi ve insani yardım koalisyonu kuracaklarını tüm dünyaya deklare etmelerini istiyoruz."

Böyle bir koalisyon karşısında ne ABD'nin ne de İsrail'in durabileceğini belirten Durmaz, "Gazze halkının insanlık onurunu koruma sorumluluğu, hepimizin ortak görevidir. Kararlılığımızı vurgulamak, artık bıçağın kemiğe dayandığını ifade etmek ve bu somut adımdan başka da hiçbir şeyi kabul etmediğimizi ifade etmek için bir mesaj vermek istiyoruz. Onurumuzu, kimliğimizi temsil eden beyaz önlüklerimizi çıkarıyoruz. Tıbbi koridor açılıp, koalisyon kurulup müdahale edilene kadar bir daha önlüğümüzü giymeyeceğiz." dedi.

Durmaz'ın yaptığı çağrının ardından, yürüyüşe katılan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları, giydikleri beyaz önlükleri çıkardı.

Gazze'deki sağlıkçılar topraklarını terk etmeyecek

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü doktor Munir el-Burş da Gazze'den canlı yayınla gerçekleştirilen bağlantıyla katılımcılara hitap etti.

Sağlıkçılar olarak Allah'a yemin ettiklerini ve topraklarını terk etmeyeceklerini vurgulayan Burş, yaşanan soykırımda sağlıkçıların tutuklandığını ve işkence altında şehit edildiklerini anlattı.

Artık somut adım atılması gerektiğini dile getiren Burş, kendilerinin yalnız bırakılmamasını ve herkesin elinden geleni yapmasını istedi.

Program, okunan şiirler ve yapılan duayla sona erdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, ankara, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları, Gazze'ye 'tıbbi koridor' açılması talebiyle yürüdü - Son Dakika

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