Sağlık Müdürü Cerit İğneada\'da İnceleme Yaptı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Demirköy Toplum Sağlığı Merkezine bağlı İğneada Birim Polikliniğinde incelemede bulundu.
Merkezi gezen Cerit, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Hekim ve hemşirelerle bir araya gelen Cerit, sağlık çalışanlarına görevlerinde başarı diledi.
Sağlık personelinin gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Cerit, kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için de canla başla çalıştıklarını vurguladı.
