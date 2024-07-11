Sağlık ordusuna 505 yeni mezun - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sağlık ordusuna 505 yeni mezun

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 505 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Mezuniyet töreninde öğrencilere başarı belgeleri verildi ve aileleri de katıldı.

11.07.2024 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık ordusuna 505 yeni mezun

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 505 öğrencinin mezuniyet sevinci

SAMSUN - Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesinin 8 farklı bölümünden 505 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşmalara geçildi. Öğrenciler adına konuşma yapan fakülte birincisi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nden Amine Ferda Doğan, "Umarım hepimiz bundan sonraki hayatımızda bilim ve etiğin yolunda, vicdanımızın rehberliğinde ülkemize ve milletimize faydalı olabiliriz" dedi.

"Kendinizi geliştirmeye devam edin"

Akabinde konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Büyük bir alana hizmet veren OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak çok gururluyuz. Burada 4 yılını tamamlayan öğrencilerimiz en büyük alkışı hak ediyor. Öğrenciler, kendinizi geliştirmeye devam edin. Her gün çağı yakalamaya çalışın. Kendi mesleksel çalışmalarını tamamlayın. Eğer akademik çalışma yapmak istiyorsanız OMÜ başta olmak üzere bizleri her zaman lisans üstünde de kabul ederiz. Diğer üniversitelerde, ulusal ve uluslararası platformlarda da her zaman destekçiniz oluruz. Kendiniz geliştirirken doğayı, çevreyi, hayvanları sevin. Yeni hobiler edinin. Sizler 2024 yılı mezunları olarak bundan sonraki hayatınızda yıllar geçtikten sonra OMÜ'den mezun olmanın o güzel hissini hissedeceksiniz. Hocalarımızla diyaloğu kesmeden kendi gelişiminiz daha da ilerleteceksiniz" diye konuştu.

Konuşmanın sonunda Prof. Dr. Murat Terzi, Sağlık Bilimleri Fakültesinden birincilikle mezun olan Amine Ferda Doğan'a, Sağlık Bilimleri Fakültesinden ikincilikle mezun olan Beslenme ve Diyetetik Bölümü birinci Tuba Deniz Demirer'e ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden üçüncülükle mezun olan Odyoloji Bölümü birincisi Ayşe Karahan'a başarı belgesi verdi. Akabinde tüm öğrenciler tek tek başarı belgelerini aldı. Belgelerin takdimi ardından keplerini havaya fırlatan öğrenciler mezuniyetin coşkusu yaşadı. Mezuniyet törenine öğrencilerin aileleri de katıldı.

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık ordusuna 505 yeni mezun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:29 Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 21:04:45. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık ordusuna 505 yeni mezun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement