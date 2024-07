Güncel

Sağlık ordusuna 505 yeni mezun

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 505 öğrencinin mezuniyet sevinci

SAMSUN - Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesinin 8 farklı bölümünden 505 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşmalara geçildi. Öğrenciler adına konuşma yapan fakülte birincisi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nden Amine Ferda Doğan, "Umarım hepimiz bundan sonraki hayatımızda bilim ve etiğin yolunda, vicdanımızın rehberliğinde ülkemize ve milletimize faydalı olabiliriz" dedi.

"Kendinizi geliştirmeye devam edin"

Akabinde konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Büyük bir alana hizmet veren OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak çok gururluyuz. Burada 4 yılını tamamlayan öğrencilerimiz en büyük alkışı hak ediyor. Öğrenciler, kendinizi geliştirmeye devam edin. Her gün çağı yakalamaya çalışın. Kendi mesleksel çalışmalarını tamamlayın. Eğer akademik çalışma yapmak istiyorsanız OMÜ başta olmak üzere bizleri her zaman lisans üstünde de kabul ederiz. Diğer üniversitelerde, ulusal ve uluslararası platformlarda da her zaman destekçiniz oluruz. Kendiniz geliştirirken doğayı, çevreyi, hayvanları sevin. Yeni hobiler edinin. Sizler 2024 yılı mezunları olarak bundan sonraki hayatınızda yıllar geçtikten sonra OMÜ'den mezun olmanın o güzel hissini hissedeceksiniz. Hocalarımızla diyaloğu kesmeden kendi gelişiminiz daha da ilerleteceksiniz" diye konuştu.

Konuşmanın sonunda Prof. Dr. Murat Terzi, Sağlık Bilimleri Fakültesinden birincilikle mezun olan Amine Ferda Doğan'a, Sağlık Bilimleri Fakültesinden ikincilikle mezun olan Beslenme ve Diyetetik Bölümü birinci Tuba Deniz Demirer'e ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden üçüncülükle mezun olan Odyoloji Bölümü birincisi Ayşe Karahan'a başarı belgesi verdi. Akabinde tüm öğrenciler tek tek başarı belgelerini aldı. Belgelerin takdimi ardından keplerini havaya fırlatan öğrenciler mezuniyetin coşkusu yaşadı. Mezuniyet törenine öğrencilerin aileleri de katıldı.