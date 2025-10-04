Tapudan "65 yaşa rapor zorunluluğu" iddialarına yanıt - Son Dakika
Tapudan "65 yaşa rapor zorunluluğu" iddialarına yanıt

Tapudan "65 yaşa rapor zorunluluğu" iddialarına yanıt
04.10.2025 11:20  Güncelleme: 11:59
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bazı medya organlarında yer alan "65 yaş üzeri vatandaşlardan rutin işlem olarak sağlık raporu isteniyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yaş sınırı olmaksızın şüpheli olduğu değerlendirilen durumlarda vatandaşlardan sağlık raporu talep edilebildiğinin altı çizildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 65 yaş üzeri vatandaşlardan rutin işlem olarak sağlık raporu istendiği iddiasına yanıt verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağlık raporu talebi yüzünden tapu işlemlerinin aksadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA TALEP EDİLİYOR

Sağlık raporunun yalnızca 'fiil ehliyetine' ilişkin şüphe durumunda talep edildiği ve herhangi bir yaş zorunluluğu bulunmadığı vurgulandı. 01-02 Ekim tarihlerinde Türkiye genelinde tapu işlemi yapan 65 yaş üstü vatandaş sayısının 9 bin 224 olduğu, bu vatandaşlardan da yalnızca 196'sının işleminin sağlık raporu ile yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği, 3-sayfa, Güncel, Medya, Hukuk, Emlak, Son Dakika

