Sağlık Turizmi Eğitimi Antalya'da - Son Dakika
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Sağlık Turizmi Eğitimi Antalya'da

Akdeniz Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı ile sağlık turizmi ve yabancı dil eğitimi verecek.

01.11.2024 12:17
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Akdeniz Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü işbirliğinde sağlık sektöründeki personele sağlık turizmi ve yabancı dil eğitimi verilecek.

Turizm merkezi Antalya'da sağlık turizmini geliştirmek amacıyla üniversite ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokole göre, üniversitede deneyimli ve uzman eğitim kadrosuyla sağlık turizmi eğitimi ile İngilizce, Almanca ve Rusça alanında eğitim gerçekleştirilecek.

Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) Müdürü Doç. Dr. Yakın Ekin, eğitimin Ticaret Bakanlığı teşvikiyle verileceğini kaydetti.

Eğitime ülke genelinde sağlık turizmi yetki belgesi olan ve bu kurumlarda çalışan personellerin başvurabileceğini aktaran Ekin, eğitimde başarılı olan personelin, ödediği paranın yüzde 60'ını Ticaret Bakanlığı tarafından geri alabileceğini bildirdi.

Sağlık turizmi konusunda 2018'den bu yana eğitim tecrübeleri bulunduğunu anlatan Ekin, şunları kaydetti:

"Bu eğitimi merkez olarak uzun zamandır yapıyoruz. İmzaladığımız protokol kapsamında Ticaret Bakanlığından onay geldi. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2025 yılı itibarıyla eğitim duyurularımızı yapacağız. Eğitimlerimiz 62 ders saati, yaklaşık 6 hafta sürecek. Katılımcılar programa göre uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ya da ikisini birden tercih edebilir. Tüm Türkiye genelinden katılımcılara açığız."

Antalya'nın sağlık turizminde avantajlı olduğunu belirten Ekin, sağlık turizminin kent ve ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Demir de protokol kapsamında Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu koordinatörlüğünde İngilizce, Almanca ve Rusça dil eğitimi vereceklerini bildirdi.

Uzman öğretim elemanı kadrosuyla sağlık turizmine yönelik mesleki yabancı dili etkin kullanabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir program hazırladıklarını aktaran Demir, "Sağlık turizminin sertifika programlarında çoğunlukla İngilizce eğitimi olur, biz buna ek olarak Almanca ve Rusça dil öğretim programlarıyla 3 farklı dilde eğitim sunmuş olacağız. Seviye tespit sınavına göre gruplar oluşturulacak ve öğretim programı sınıfın seviyesine göre sağlık turizmine yönelik hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı, antalya, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Turizmi Eğitimi Antalya'da - Son Dakika

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