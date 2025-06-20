Sağlık Turizmi Fuarı Taşkent'te Başladı - Son Dakika
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Sağlık Turizmi Fuarı Taşkent'te Başladı

Sağlık Turizmi Fuarı Taşkent\'te Başladı
20.06.2025 15:27
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Türkiye ve Özbekistan sağlık turizmi acenteleri, doktorlar fuarda işbirlikleri için bir araya geldi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye'nin önde gelen sağlık turizmi acenteleri ile uzman doktorlarının katıldığı "Med Silk Taşkent-2025 Sağlık Turizmi Fuarı" başladı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği, Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Devlet Turizm Komitesi, Özbek- Türk İş Adamları Derneği (UTİD), Özbekistan Göz Doktorları Derneği ve Özbekistan Kardiyologlar Derneğinin katkısıyla Taşkent'teki otelde gerçekleştirilen fuarın açılışına Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Suavi Önal, UTİD Genel Başkanı Davut Azmi Erbaş, Özbek ve Türk yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Fuarda ayrıca Özbekistan'dan bazı hastane ve yardım kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Özbek hastaneleri ve sağlık turizmi acenteleri ile Özbek uzman ve yetkililerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda Türk hastanelerinin imkanları ile sağlık alanındaki başarıları tanıtıldı. Fuarda katılımcılara ayrıca Türkiye'nin önde gelen hastaneleriyle ilgili bilgi verildi.

Fuar kapsamında Türk hastaneleri ve sağlık turizmi acenteleri ile Özbek şirketleri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi, Türk doktorlar tarafından ziyaretçilere ücretsiz sağlık danışmanlığı yapıldı.

İki gün sürecek fuarın ardından taraflar arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanması öngörülüyor.

Fuarın organizatörü Hasan Özkaracalar, Özbekistan'da ilk defa sağlık fuarı düzenlediklerini belirterek, organizasyonda ilk kez Türk hastaneleri ve sağlık turizmi acentelerinin yanı sıra Özbek hastaneleri ve yardım fonlarının da yer aldığını söyledi.

Özbek tarafının talebiyle gerçekleştirdikleri organizasyonun benzerini gelecek aylarda Semerkant'ta da yapacaklarını ifade eden Özkaracalar, bu tür etkinliklerin Türkiye'nin sağlık turizminin gelişmesinin yanı sıra Türkiye ile Özbekistan arasındaki sağlık turizmi alanındaki ilişkilerin de pekişmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Fuara Ankara'dan katılan Özel 100. Yıl Hastanesi Genel Müdürü Ufuk Yekbaşlı da organizasyonda yer aldıklarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını, çok güzel işbirlikleri ve ilişkiler kurdukları fuarda çok olumlu dönüşlerin olacağını düşündüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Turizmi Fuarı Taşkent'te Başladı - Son Dakika

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