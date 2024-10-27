Sağlıklı Kentler Meclisi İzmir\'de Toplandı

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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 42. Olağan Meclis Toplantısı, üye belediyelerden temsilcilerin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

Narlıdere ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay, üyelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'de sağlıklı kentlerin oluşması için çalışmalar yaptıklarını belirten Tugay, birliğin üye sayısını arttırmak ve ağı genişletmek istediklerini, dünyadaki diğer ağlarla ilişkileri geliştirmek üzere çalışma yürüttüklerini belirtti.

Birliğin farklı kentlerde tematik toplantılar yapacağını, eylem planları ortaya koymak istediklerini dile getiren Tugay, iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin kentlerin en önemli sorunları haline geldiğini anlattı.

1980 yılından sonra ortalama sıcaklıkların tüm dünyada yükseldiğini, yüzyılın sonunda dünyanın ortalama sıcaklığının 4,9 derece artmasının öngörüldüğünü aktaran Tugay, "Bunun bir felaket olduğunu ifade etmek isterim. Dünyadaki yaşamın sağlıklı şekilde bu sıcaklık artışı ile devam edebilmesi mümkün değil. Beraberinde bir yağışsızlık yaşanıyor. Yağışlar, yıllık ortalama yüzde 15 azalacak diye hesaplanmış. İklim krizi ile bağlantılı gıda üretiminde de düşüş var. Kentlerin gıda üretimi ve tüketimi ile ilgili stratejik planları olmalı. Türkiye'de çok az sayıda belediye Kentsel Gıda Belgesi hazırladı."

Tugay, dünya ve Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığına, bu konuda da mutlaka önemli çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıda 20 ilçe belediyesinin daha birliğe üye olması oy birliğiyle kabul edildi. Son katılımlarla birlikte Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin üye sayısı 151'e yükseldi.