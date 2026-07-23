Sağlıklı Yaşama Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Sağlıklı Yaşama Farkındalık Etkinliği

23.07.2026 17:01
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Seydişehir'de huzurevi sakinlerine sağlık testi yapılarak sağlıklı yaşlanma bilgilendirmesi sunuldu.

Seydişehir'de "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı'nın da katılımıyla Seydişehir Asım Cengiz Huzurevi sakinlerine tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi gibi fiziksel uygunluk değerlendirmeleri gerçekleştirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda katılımcıların fiziksel performansları analiz edilerek sağlıklı yaşlanma, düzenli fiziksel aktivitenin önemi ve aktif yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesine yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

Etkinlik sonunda huzurevi sakinleriyle görüşülerek, aktif ve sağlıklı yaş alma konusunda öneriler paylaşılarak, fiziksel aktivitelerin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlıklı Yaşama Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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