Sağlıkta Dünü, Bugünü ve Yarını Tartışıldı - Son Dakika
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Sağlıkta Dünü, Bugünü ve Yarını Tartışıldı

Sağlıkta Dünü, Bugünü ve Yarını Tartışıldı

AK Parti, İstanbul'da sağlık sistemindeki dönüşümleri ele alan bir program düzenledi.

30.11.2024 14:47
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca " Türkiye'nin Sağlıkta Dünü- Bugünü-Yarını" konulu "Sözüm Mecliste" programı düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi Nikah ve Kongre Sarayı'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Akın Bayram'ın yaptığı programda, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi AK Parti İstanbul milletvekilleri Halit Yerebakan ile Sevan Sıvacıoğlu ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır konuşma yaptı.

Sıvacıoğlu, Türkiye'de köklü bir geçmişe dayanan sağlık sisteminin zaman içinde toplumsal ihtiyaçlar ve küresel değişimler doğrultusunda büyük dönüşümler geçirdiğini, son 22 yılda hızlı değişiklik ve reformlarla şekillendiğini anlattı.

Sağlık Bakanlığı için gelecek bütçesinde 1 trilyon 20 milyar lira ödenek ayrıldığını belirten Sıvacıoğlu, sağlık hizmetlerine erişimin her bireye bir aile hekimi atanarak hızlandırıldığını, toplamda 8 bin 157 aile sağlığı merkezinde 50 bin 884 aile hekiminin görev yaptığını aktardı.

Sıvacıoğlu, özel ve şehir hastanelerinin sayısı ve faaliyetleriyle ilgili verileri de paylaşarak, "2002 yılında devlet, üniversite ve özel sektördeki uzman hekim sayımız 45 bin iken 2023 yılında uzman hekim sayımız 103 bin 707 olmuştur." dedi.

"Sağlık hizmeti asla çıkar, havuz problemi değildir"

Halit Yerebakan ise sağlık alanındaki yeniliklerle birlikte dijital teknolojilerin sağlık sistemine entegre edildiğini, robotik cerrahi yapılan devlet hastaneleri olduğunu kaydetti.

İnsanı merkeze alan politikalarla Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerini, sağlık hizmetlerinin bunun en önemli kollarından biri olduğunu dile getiren Yerebakan, sağlık hizmetlerinin kaliteli, eşitlikçi, doğru zamanlama ve hasta odaklı olmasının önemini vurguladı.

Yerebakan, sağlık alanında bazen üzücü durumlarla karşılaştıklarını belirterek, "Sağlık hizmeti asla çıkar, havuz problemi değildir. Sağlık hizmeti insanlık onurunu korumanın ta kendisidir. Sağlık sisteminin sürdürülebilirliği ve güvenliği için en önemli unsurlardan biri etik kuralların eksiksiz ve tavizsiz şekilde uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en pahalı kalemi bir dahiliyecinin, bir de aile hekiminin kalemidir" diyen Yerebakan, şöyle devam etti:

"O kalemin ucundan dökülen mürekkeple yazdığı reçete milyarlarca dolara karşılık geliyor. Bugünün dünyasında değer bazlı sağlık üretimi dediğimizde aile hekimliği sistemimizin yeni yönetmeliğinde akılcı ilaç yönetmeliğini getirdik. Çok küçük bir puan verdik, aslında geleceğe yönelik bir ipucuydu bu. Bunu 'Bizim reçetemize mi karışıyorsun?' diye çok eleştirenler oldu. Asla öyle bir şey yok, hiç kimse hiçbir meslektaşımın özgürce, kendi bilgi dağarcığıyla etik kurallarla vermiş olduğu sağlık hizmetinde hastasının faydasına olacak reçeteyi yazmasına engel olamaz. Ancak akılcı ilaç kullanımı yazmış olduğunuz reçetenin gerekliliğini ya da bu konuda başka imkanlarımız var mı, konusunu düşünmelerini sağlayacak bir parametreydi. Bugünkü sistem işte o pahalı kalemin doğru kullanılmasını sağlamak için bir ipucu oluşturuyor. Biz bunu niçin istiyoruz? Sağlık sistemimizin sadece bize değil yarın evlatlarımıza da onların evlatlarına da hizmet edebildiği güçlü yarınlara ulaşabilmesi için."

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erol Bulut, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve AK Parti İstanbul İl Sağlık Komisyon Başkanı Muzaffer Saraç'ın yanı sıra bazı özel ve kamu hastanelerinin başhekimleri, yöneticileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı program, konuşmaların ardından soru cevap bölümüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlıkta Dünü, Bugünü ve Yarını Tartışıldı - Son Dakika

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