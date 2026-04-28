SAHA 2026'da Koluman'dan DERMAN ve KISRAK araçları sergilenecek

SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Koluman Otomotiv, fuarda DERMAN ve KISRAK araçlarının iki farklı segmentini tanıtacak.

DERMAN Çekici, 250 tona kadar çekme kapasitesine sahip olup 625 HP motor ve Turbo Retarder Kavrama teknolojisiyle donatıldı. Araç, yüzde 60 tırmanma eğimi ve 1200 mm sudan geçiş yeteneği sunuyor. KISRAK Ambulans ise ilk kez tam donanımlı konseptiyle sergilenecek; 330 HP motor, portal aks yapısı ve helezon yaylı süspansiyon sistemiyle engebeli arazilerde tahliye imkanı sağlıyor. Araç, 5 personel ve 2 yatan hasta kapasitesine sahip.

Koluman, fuarı stratejik hedefler için kullanarak DERMAN ve KISRAK platformlarının ihracat potansiyelini Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya'ya yönlendirmeyi hedefliyor. Yabancı askeri heyetlerle görüşmeler yapacak şirket, yerlilik oranlarını artıracak AR-GE ortaklıkları ve yeni nesil araç tasarımları için veri toplayacak.