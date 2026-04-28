SAHA 2026'da Koluman'dan DERMAN ve KISRAK araçları sergilenecek

28.04.2026 12:07
Koluman Otomotiv, SAHA 2026'da ağır lojistik aracı DERMAN ve ilk kez ambulans konseptiyle KISRAK'ı tanıtacak. Araçlar, yüksek çekme kapasitesi ve zorlu arazi kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Koluman Otomotiv, fuarda DERMAN ve KISRAK araçlarının iki farklı segmentini tanıtacak.

DERMAN Çekici, 250 tona kadar çekme kapasitesine sahip olup 625 HP motor ve Turbo Retarder Kavrama teknolojisiyle donatıldı. Araç, yüzde 60 tırmanma eğimi ve 1200 mm sudan geçiş yeteneği sunuyor. KISRAK Ambulans ise ilk kez tam donanımlı konseptiyle sergilenecek; 330 HP motor, portal aks yapısı ve helezon yaylı süspansiyon sistemiyle engebeli arazilerde tahliye imkanı sağlıyor. Araç, 5 personel ve 2 yatan hasta kapasitesine sahip.

Koluman, fuarı stratejik hedefler için kullanarak DERMAN ve KISRAK platformlarının ihracat potansiyelini Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya'ya yönlendirmeyi hedefliyor. Yabancı askeri heyetlerle görüşmeler yapacak şirket, yerlilik oranlarını artıracak AR-GE ortaklıkları ve yeni nesil araç tasarımları için veri toplayacak.

Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
