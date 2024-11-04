Sahil Güvenlik, Ekim'de 10 Bin 317 Araç Kontrolü Yaptı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçen ay 10 bin 317 deniz aracını kontrol etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının geçen ay gerçekleştirdiği görevlere ilişkin istatistikler, kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Buna göre, 1-31 Ekim'de 10 bin 317 deniz aracı kontrol edildi, aralarında çocukların da bulunduğu 3 bin 481 göçmen kurtarıldı veya yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 29 kişinin hayatı kurtarıldı, 18 hasta ya da yaralanın tıbbi tahliyesi yapıldı.