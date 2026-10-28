Sahil Güvenlik, İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik, İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen yakaladı

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Sahil Güvenlik, İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen yakaladı
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Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Aliağa, Foça ve Menderes ilçelerinde 111 düzensiz göçmen yakaladı. Aliağa'da 14'ü çocuk 36, Foça açıklarında 21, yine Foça'da 1'i çocuk 36, Menderes açıklarında 18 göçmen yakalandı; ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Aliağa, Menderes ve Foça ilçelerinde 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aliağa ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ekipleri, 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Foça açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu ekipleri sevk edildi.

Durdurulan hareket halindeki lastik bottaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine Foça açıklarında lastik bottaki 1'i çocuk 36 göçmen ile Menderes açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik, İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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