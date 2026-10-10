Sahil Güvenlik, İzmir Seferihisar açıklarında teknede 5\'i çocuk 13 göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik, İzmir Seferihisar açıklarında teknede 5'i çocuk 13 göçmeni yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı, İzmir Seferihisar açıklarında fiber teknede düzensiz göçmen olduğunu tespit etti; bölgeye gemi ve bot yönlendirildi. Teknede bulunan 5'i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5'i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı, ilçe açıklarındaki fiber teknede bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ile Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.
Ekiplerce durdurulan teknedeki 5'i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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