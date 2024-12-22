Şahin'den CHP'ye Sert Tepki

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'e tepki göstererek, "Söylediği kelimelerin anlamına dair bir papağan kadar bile fikir sahibi olmayanların ucuz ezberleri AK Partimizin yıllardır inşa ettiği fikir kulesinin duvarlarına dahi asla erişemeyecektir." ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Yücel'in paylaşımını alıntı yaparak, şunları kaydetti:

"Siyaseten her çuvalladığınızda, parti içi bitmek bilmeyen iç savaşlarınızda her mevzi kazanmak istediğinizde aynı ezberleri tekrar ederek, çirkin sesinizle aynı nakaratı söyleyerek bir yere varamazsınız. 21. yüzyıl Türkiye'sinde 70'lerden kalma istismar siyaseti ezberleriyle bir arpa boyu yol alamazsınız. CHP'nin nerede karşımıza çıktığını aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Çünkü CHP on yıllardır aynı noktada; milletin tam karşısında, milletimizin menfaatlerinin tam karşısında adeta yıkılmak üzere olan bir korkuluk gibi durmaktadır. Diplomaside elde ettiğimiz her kazanımda milli menfaatlerimizin tam karşısında CHP durmaktadır. Türkiye karşıtı tüm odakların etrafında aynı anda pervane olmaya çalışmaktan yörüngesini şaşırmış CHP, aziz milletimizin tam karşısında durmaktadır."

Türkiye için attıkları her önemli adımın, millete kazandırdıkları her büyük hizmetin tam karşısında CHP'nin durduğunu belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'sünden PKK'sına, YPG'sinden IŞİD'ine tüm terör örgütlerinin diliyle konuşup, Yunanistan'ından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne, Ermenistan'ından İsrail'ine kadar Türkiye karşıtı tüm ülkelerin tezlerini yıllardır CHP savunmaktadır. CHP kendisi için iyi bir şey yapmak istiyorsa; milletimizin bir çırpıda yüzlerce örneğini sayabileceği millet karşıtı tutumunu hatırlatacak söylemlerden uzak durmaya çalışmalıdır. Söylediği kelimelerin anlamına dair bir papağan kadar bile fikir sahibi olmayanların ucuz ezberleri AK Partimizin yıllardır inşa ettiği fikir kulesinin duvarlarına dahi asla erişemeyecektir. CHP sadece ve sadece bir bataklık siyaseti olarak karşımıza çıkmaya devam edecektir."