Şahinbey'de Öğrencilere 42 Bin Kaynak Kitap ve 192 Bin Deneme Sınavı Kitapçığı Dağıtılacak

10.04.2026 15:06
Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Şahinbey'de eğitim gören öğrencilere 42 bin kaynak kitap ve 192 bin deneme sınavı kitapçığı dağıtılacak. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bugüne kadar dağıtılan kitap sayısının 18 milyona ulaştığını belirtti.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Şahinbey'de eğitim gören öğrencilere yönelik 'Kaynak Kitap' işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Şahinbey'de eğitim gören öğrencilere 42 bin kaynak kitap ve 192 bin deneme sınavı kitapçığı dağıtılacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bugüne kadar dağıttıkları kitap sayısının toplamda 18 milyona ulaştığını ve eğitimde desteklerin devam edeceğini aktardı. Tahmazoğlu, 'Gazi şehrimizde eğitimde çok güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Bugün de inşallah 42 bin adet kitabı öğrencilerimizle buluşturacağız. Aynı zamanda 192 bin adet de 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimize deneme yapıyoruz. Bunların katkıları yıllar içerisinde ortaya çıkıyor. Son 3 yılda LGS'de Şahinbey ilçemiz Gaziantep'in 9 ilçesi arasında hep birinci oluyor. İnşallah bu kitaplarla gençlerimiz sınava çok daha iyi hazırlanacaklar' dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey ilçesinde verilen desteklerin öğrencileri motive edeceğini söyleyerek, 'Bu destekler, gençlerimizi, çocuklarımızı, öğrencilerimizi son derece motive edecek. Şahinbey Belediyemize, tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Konuyu koordine eden Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Bu protokolle öğrencilerimiz, okullarımız ve ilimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Çağrı Doğan ise protokolün Gaziantep iline, öğrenciler, okullar ve il adına hayırlı olmasını dileyerek Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür etti. Protokol imza törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Çağrı Doğan katıldı. Tören, yapılan konuşmaların ardından imzaların atılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Yerel Haberler, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

