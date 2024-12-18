Şahindur: Neden Suriye Cumhuriyeti Kurulamıyor? - Son Dakika
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Şahindur: Neden Suriye Cumhuriyeti Kurulamıyor?

Şahindur: Neden Suriye Cumhuriyeti Kurulamıyor?

Genç Parti Başkanı Burçin Şahindur, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü sorgulayarak uyarılarda bulundu.

18.12.2024 21:45
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(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin  "Madem ABD Başkanı Trump dahil herkes 'Suriye'de Türkiye belirleyici aktör' diyor, madem bu kadar gücümüz var, peki Türkiye Cumhuriyeti devleti neden Suriye'nin yeni rejimini cumhuriyet yapmıyor, yapamıyor" dedi. Şahindur, "Sınırımızda yeni bir Afganistan kuruluyor" uyarısı yaptı.

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. "Yapıcı muhalefet olacağız dedik, sözümüzün arkasındayız" diyen Şahindur, "Sosyal medyaya bakıyorum, herkes kahramanlık destanları yazıyor. Biz HTŞ liderini şoför yaptık, Emevi Camisi'nde namaz kıldık… Madem ABD Başkanı Trump dahil herkes 'Suriye'de Türkiye belirleyici aktör' diyor. Madem bu kadar gücümüz var, madem her şey Türk'ün bir sözüne bakıyor, peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden Suriye'nin yeni rejimini cumhuriyet yapmıyor, yapamıyor" diye sordu.

"Neden Suriye'de ikinci Afganistan'ı kurmaya çalışıyoruz" diyen Burçin Şahindur, iktidara "Suriye'de Taliban benzeri bir yönetim oluşmasına izin vermeyin" diye seslendi.

"Seçim endeksli kahramanlıklar"

Şahindur, "Suriyeliler cumhuriyetten o kadar mutlu ki, sırf bu sebeple dönmüyorlar ülkelerine. Madem bu kadar kuvvetliyiz neden sınırımızda Suriye Cumhuriyeti kurmaya çalışmıyoruz? Halkımızın konuya böyle bakması lazım. Sınırlarımızda yeni bir Afganistan kurulmasına izin vermemeliyiz. Bunlar hep gelecek seçime endekslenen kahramanlıklar" dedi.

Kaynak: ANKA

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