Şahinler Kışın Türkiye'yi Tercih Ediyor - Son Dakika
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Şahinler Kışın Türkiye'yi Tercih Ediyor

Şahinler, kış aylarında Türkiye'yi mesken tutarak ekosisteme katkı sağlıyorlar.

23.12.2024 19:52
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Şahinler kış aylarında Türkiye'yi mesken tutuyor

BURSA - Türkiye, kış aylarında yoğun olarak şahinleri ağırlıyor. Diğer kuş türlerinin aksine, şahinler bahar sonunda daha soğuk ülkelere göç etse de, kışlamak için Türkiye'yi tercih ediyorlar. İlginç olan ise, hepsi tamamen geri dönmüyor; bir kısmı Türkiye'de kalıcı olarak yaşıyor.

En sık görülen yırtıcı kuş türü

Yırtıcı kuşlar arasında en sık rastlanan tür olan şahinler, şehirlerarası yolculuklarda elektrik direkleri veya çit direkleri üzerinde tünerken görülebiliyor. Keskin bakışları ve heybetli duruşları ile birçok kuş fotoğrafçısının ilgisini çeken şahinler, artistik ve estetik bir görünüm sergiliyor.

Tarımın gizli dostları: Şahinler

Şahinler, tarla fareleri ve diğer kemirgenlerle beslenerek, bu zararlıların aşırı yayılmasını engelliyor. Böylece, tarım alanlarında doğal bir denge unsuru olarak çiftçilerin dostu haline geliyorlar.

Bursa'da yaşayan kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Ömer Ahu, "Şahinler kış aylarında ülkemizi mesken tutarak ekosistemde önemli bir rol oynuyorlar. Tarla fareleri ve diğer kemirgenlerle beslenerek tarıma büyük katkı sağlıyorlar. Şahinleri gözlemlemek ve fotoğraflamak, doğanın bu güçlü yırtıcılarının güzelliklerini yakalamak açısından büyük bir zevk" dedi.

Ömer Ahu, Bursa Akçalar'da kaydettiği şahin görüntüleriyle sosyal medyanın en çok ilgi gören sanatçısı oldu

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şahinler Kışın Türkiye'yi Tercih Ediyor - Son Dakika

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