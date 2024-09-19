Sahipsiz Köpek Çocuğa Saldırdı - Son Dakika
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Sahipsiz Köpek Çocuğa Saldırdı

Sahipsiz Köpek Çocuğa Saldırdı

Karabağlar'da bir köpek 6 yaşındaki Baran'ı yaraladı, çocuk hastaneye kaldırıldı.

19.09.2024 18:21
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahipsiz köpeğin 6 yaşındaki çocuğa saldırıp yaralaması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yurdoğlu Mahallesi 3946 Sokak'ta, 13 Eylül'de sahipsiz köpeğin saldırdığı Baran Levent yaralandı. Hastaneye kaldırılan 1. sınıf öğrencisi Levent'in kafasına ve kulağına dikiş atıldı.

Anne Özge Levent (27), AA muhabirine, oğlunun olay günü sokakta gördüğü köpeği sevdiğini söyleyerek, "Severken bir anda köpek saldırıyor. O esnada orada bulunan bir kişi, Baran'ı köpeğin ağzından kurtarıyor. Baran'ı kucağıma aldığımda kanlar içinde gördüm ve ambulans çağrıldı, hastaneye kaldırdık. Şu an durumu biraz daha iyi." dedi.

Oğlunun kafasına 5 dikişi atıldığını, kulağında 1 santimlik yırtık oluştuğunu, yüzünde ve sırtında da diş izleri bulunduğunu dile getiren Levent, şöyle konuştu:

"Baran'ın tedavisiyle uğraştığım için şikayetçi olamadım ama en kısa sürede olacağım. Köpek sahipsiz. Büyükşehir ve Karabağlar belediyelerinden yardım istiyoruz. Okulun çevresinde çok köpek var ve bugün bir köpek okulun bahçesinde yatıyordu. Köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Bugün benim canım yandı, yarın başkasının canı yanabilir. Bu daha kötü sonuçlanabilirdi. İçim kaldırmadığı için güvenlik kamerası görüntülerinin tamamını izleyemedim."

Dede Cemal Levent (60) ise olay anını güvenlik kamerası görüntülerinde izlediğini anlatarak, "Bunu ancak yaşayan bir anne, baba, dede anlayabilir. O görüntüleri izlerken adeta ciğerlerimiz söküldü. O derece canımız acıdı. Sonuna kadar şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.

Köpeğin saldırısına uğrayan Baran Levent de hayvanları sevdiğini belirterek, "Hayvanları sevmeye devam etmeyeceğim çünkü beni ısırdı. Şu an bütün hayvanlardan korkuyorum." dedi.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Baran ve bir arkadaşının köpeği severek sokakta yürümesi, bu esnada köpeğin Baran Levent'e saldırması ve bir kişinin çocuğu kurtardıktan sonra kucağına alarak uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA

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