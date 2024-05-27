Sahipsiz Köpek Sorununa Çözüm Arayışı Devam Ediyor - Son Dakika
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Sahipsiz Köpek Sorununa Çözüm Arayışı Devam Ediyor

Sahipsiz Köpek Sorununa Çözüm Arayışı Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpeklerin sorununun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını üstlenecek bir kişi veya kurumun olmamasının yattığını belirtti. Yumaklı, sahipsiz köpek sayısının 4 milyona yakın olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Ayrıca, kuduz vakalarının artmasıyla birlikte Türkiye'nin kuduz riski açısından yüksek kategoride tanımlandığını ve başıboş köpeklerin seyahat uyarılarına neden olduğunu ifade etti. Yumaklı, bu sorunun çözümü için bilim insanları ve uzmanların önerilerinin önemli olduğunu vurgulayarak, vatandaşların desteğiyle ülkenin bu sorunu aşabileceğine inandığını belirtti.

27.05.2024 15:11
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpeklere ilişkin sorunun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmaması yattığını belirterek, söz konusu hayvan sayısının 4 milyona yakın olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından sahipsiz köpeklerle ilgili açıklama yaptı.

"Başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmamasının yattığına" işaret eden Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılmasıyla mümkündür ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir."

"2023'te kuduz vakası sayısı arttı"

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye'nin kuduz riski açısından yüksek kategoride tanımlandığına işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023'te bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikardır."

Yumaklı, İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpmayla gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakasının kayıtlara geçtiğini aktararak, "Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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